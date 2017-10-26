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15:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Новым прокурором Воронежа стал Максим Туманов

Генпрокурор России Юрий Чайка подписал приказ о назначении нового прокурора Воронежа в четверг, 26 октября. Им стал 37-летний старший советник юстиции Максим Туманов, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: пресс-служба прокуратуры Воронежской области

Предшественник Туманова — Юрий Немкин — стал заместителем прокурора Воронежской области Николая Шишкина в июне 2017 года.

Максим Туманов родился в 1980 году. Работает в прокуратуре региона с августа 2002 года. Был помощником прокурора города Нововоронежа, затем стал прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Воронежской области, прокурором города Нововоронежа. После этого занимал должность Лискинского межрайонного прокурора с мая 2017 года. Женат, имеет дочь.

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

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