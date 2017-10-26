Новым прокурором Воронежа стал Максим Туманов

Максим Туманов родился в 1980 году. Работает в прокуратуре региона с августа 2002 года. Был помощником прокурора города Нововоронежа, затем стал прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Воронежской области, прокурором города Нововоронежа. После этого занимал должность Лискинского межрайонного прокурора с мая 2017 года. Женат, имеет дочь.