Новым прокурором Воронежа стал Максим Туманов
Генпрокурор России Юрий Чайка подписал приказ о назначении нового прокурора Воронежа в четверг, 26 октября. Им стал 37-летний старший советник юстиции Максим Туманов, сообщила
Генпрокурор России Юрий Чайка подписал приказ о назначении нового прокурора Воронежа в четверг, 26 октября. Им стал 37-летний старший советник юстиции Максим Туманов, сообщила
Предшественник Туманова — Юрий Немкин — стал заместителем прокурора Воронежской области Николая Шишкина в июне 2017 года.
Максим Туманов родился в 1980 году. Работает в прокуратуре региона с августа 2002 года. Был помощником прокурора города Нововоронежа, затем стал прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Воронежской области, прокурором города Нововоронежа. После этого занимал должность Лискинского межрайонного прокурора с мая 2017 года. Женат, имеет дочь.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».