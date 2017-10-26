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17:38 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Процесс приватизации городского имущества должен быть максимально прозрачным», — Елизавета Солонченко

«Процесс приватизации городского имущества должен быть максимально прозрачным», — заявила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко в ходе круглого стола «Государственный заказ и электронные торги».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Думы Нижнего Новгорода, участие в обсуждении принимали специалисты органов местного самоуправления и государственной власти, бюджетных учреждений, которые занимаются организацией и проведением закупок, представители коммерческих организаций.

«Одно из основных направлений деятельности муниципалитета сегодня — это оптимизация расходования бюджетных средств, особенно в условиях бюджетного дефицита», — отметила Елизавета Солонченко.

Она сообщила, что контакты Нижнего Новгорода с «Российским аукционным домом» помогут решить ряд вопросов, в частности, повысят эффективность поступления средств в доходную часть горбюджета.

«Мы начали с оптимизации процесса приватизации городского имущества, делая его максимально прозрачным и понятным. Для Нижнего Новгорода это ноу-хау, поэтому сейчас мы проходим путь всех согласовательных процедур», — сказала Елизавета Солонченко.

По ее словам, уже в этом году муниципальные предприятия обязаны будут проводить торги в рамках обновленного законодательства.

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