«Процесс приватизации городского имущества должен быть максимально прозрачным», — Елизавета Солонченко

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Думы Нижнего Новгорода, участие в обсуждении принимали специалисты органов местного самоуправления и государственной власти, бюджетных учреждений, которые занимаются организацией и проведением закупок, представители коммерческих организаций.

«Одно из основных направлений деятельности муниципалитета сегодня — это оптимизация расходования бюджетных средств, особенно в условиях бюджетного дефицита», — отметила Елизавета Солонченко.

Она сообщила, что контакты Нижнего Новгорода с «Российским аукционным домом» помогут решить ряд вопросов, в частности, повысят эффективность поступления средств в доходную часть горбюджета.

«Мы начали с оптимизации процесса приватизации городского имущества, делая его максимально прозрачным и понятным. Для Нижнего Новгорода это ноу-хау, поэтому сейчас мы проходим путь всех согласовательных процедур», — сказала Елизавета Солонченко.