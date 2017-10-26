Новые правила благоустройства Иркутска разработали в городской мэрии

В мэрии разработали новые правила благоустройства города. В документе — рекомендации по оформлению облика областного центра. Например, без согласования нельзя реконструировать двери, окна зданий, для этих работ нужно будет оформлять паспорт. Как рассказала председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова, такие правила стали необходимостью — чтобы получать субсидии на поддержку государственного проекта «Формирование комфортной городской среды». Сегодня проект одобрили депутаты Думы Иркутска.

— Будет предусмотрен переходный период для исполнения данных требований, потому что понимаем, что разом мы не сможем привести в порядок по сносу рекламных конструкций, по вывескам. Нарушения влекут за собой административные наказания. Для физических лиц — от тысячи до трёх, для юридических — от 10 до 50, — говорит председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова.