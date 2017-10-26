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16:06 (мск), источник: Om1.ru

На выборы мэра Омска заявился 21 кандидат

35-летний Юрий Иванищев юрист по образованию.

Источник: Reuters

Сегодня, 26 октября стало известно о 21-м кандидате в мэры Омска. Как уточнил Om1.ru председатель комиссии по выборам Сергей Тодоров, сегодня документы подал 35-летний юрист Юрий Иванищев.

 — Претендент закончил омский государственный университет по специальности «Юриспруденция», является замдиректора компании «Мегастар», — заявил Тодоров.

Отметим, что вчера на выборы заявился ключевой кандидат, временно исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

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