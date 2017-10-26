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20:04 (мск), источник: Sputnik

Мимолетный визит: Узбекистан посетит вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Заместитель председателя правительства России прибудет в Ташкент 27 октября, визит будет носить чисто деловой характер и продлится всего несколько часов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Узбекистан с рабочим визитом посетит заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, передает корреспондент Sputnik.

Как стало известно агентству из собственных источников, Дмитрий Олегович прибудет в узбекскую столицу уже завтра, 27 октября. Визит будет носить чисто деловой характер и продлится всего несколько часов.

К сожалению, полной информации о повестке дня предстоящих встреч и обсуждений в рамках визита Рогозина нет. Однако известно, что одной из тем переговоров станет проработка вопросов по предстоящему визиту председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, который посетит Узбекистан 2—3 ноября и примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Также аналитики склоняются к тому, что еще одной возможной темой обсуждения в рамках встреч Рогозина в Ташкенте станет вопрос о военно-техническом сотрудничестве двух стран. Учитывая, что Дмитрий Рогозин занимает еще и пост председателя коллегии Военно-промышленной комиссии, стороны наверняка сделают акцент на этом направлении.

Отметим, что за последнее время визиты официальных представителей РФ в Узбекистан участились. Так, например, в конце сентября республику посетили глава Татарстана Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Затем в начале октября в Узбекистане побывал глава Минпромторга Денис Мантуров, а в середине того же месяца в Ташкент с заездом в Самарканд и Бухару прибыл президент Чечни Рамзан Кадыров.

В ноябре этого года в рамках бизнес-миссий российских деловых кругов республику планирует посетить также губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Кроме того, до конца года на уровне регионов ожидается еще целый ряд двусторонних визитов.

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