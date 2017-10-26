Мимолетный визит: Узбекистан посетит вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Заместитель председателя правительства России прибудет в Ташкент 27 октября, визит будет носить чисто деловой характер и продлится всего несколько часов.
Заместитель председателя правительства России прибудет в Ташкент 27 октября, визит будет носить чисто деловой характер и продлится всего несколько часов.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Узбекистан с рабочим визитом посетит заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, передает корреспондент Sputnik.
Как стало известно агентству из собственных источников, Дмитрий Олегович прибудет в узбекскую столицу уже завтра, 27 октября. Визит будет носить чисто деловой характер и продлится всего несколько часов.
К сожалению, полной информации о повестке дня предстоящих встреч и обсуждений в рамках визита Рогозина нет. Однако известно, что одной из тем переговоров станет проработка вопросов по предстоящему визиту председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, который посетит Узбекистан
Также аналитики склоняются к тому, что еще одной возможной темой обсуждения в рамках встреч Рогозина в Ташкенте станет вопрос о
Отметим, что за последнее время визиты официальных представителей РФ в Узбекистан участились. Так, например, в конце сентября республику посетили глава Татарстана Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Затем в начале октября в Узбекистане побывал глава Минпромторга Денис Мантуров, а в середине того же месяца в Ташкент с заездом в Самарканд и Бухару прибыл президент Чечни Рамзан Кадыров.
В ноябре этого года в рамках