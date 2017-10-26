Таиланд хоронит короля Пхумипона Адульядета после года траура
На пятидневные похороны монарха, усопшего год назад, в Бангкок съехалось около четверти миллиона человек со всей страны. В четверг останки Пхумипона Адульядета провезли по городу на золоченой колеснице к месту кремации.
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Усопший год назад король Таиланда Пхумипон Адульядет в четверг отправился на 14-тонной золоченой колеснице в последний путь по улицам Бангкока, заполненным сотнями тысяч скорбящих. Вечером останки монарха предаст огню его царствующий сын Маха Ватчиралонгкон.
Народ прощался с любимым королем целый год: мимо его гроба прошло 12 млн человек. Все это время в центре города строили роскошный погребальный комплекс, напоминающий храм и символизирующий священную гору Меру.
В четверг — на второй день пятидневных похорон — две сотни подданных в традиционных одеждах потянули колесницу 18-го века к месту кремации в сопровождении военных, барабанщиков и флейтистов.
Четверть миллиона человек со всей страны съехались посмотреть на процессию, несмотря на жару и тропические ливни.
На время прощания Таиланд утратил красочность. Люди одеты в черное, сайты местных газет монохромны, в телевизионной трансляции приглушены цвета.
Маха Ватчиралонгкон зажжет погребальный огонь в 10 часов вечера по местному времени (15:00 по Гринвичу). В пятницу пепел покойного короля будет собран и возвращен во дворец.
На похороны съехались представители королевских семей и правительств из более чем 40 стран.
Пхумипон Адульядет царствовал в период модернизации Таиланда и считался гарантом стабильности в стране, не раз за время его правления пережившей военные перевороты.
В личном общении он был современным, полным юмора человеком, избегавшим строгих формальностей. Но он же возродил поклонение монарху как почти божеству, и стал основой стабильного, но при этом чрезвычайного консервативного общественного порядка.