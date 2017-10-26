Таиланд хоронит короля Пхумипона Адульядета после года траура

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Усопший год назад король Таиланда Пхумипон Адульядет в четверг отправился на 14-тонной золоченой колеснице в последний путь по улицам Бангкока, заполненным сотнями тысяч скорбящих. Вечером останки монарха предаст огню его царствующий сын Маха Ватчиралонгкон.

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Народ прощался с любимым королем целый год: мимо его гроба прошло 12 млн человек. Все это время в центре города строили роскошный погребальный комплекс, напоминающий храм и символизирующий священную гору Меру.

В четверг — на второй день пятидневных похорон — две сотни подданных в традиционных одеждах потянули колесницу 18-го века к месту кремации в сопровождении военных, барабанщиков и флейтистов.

Четверть миллиона человек со всей страны съехались посмотреть на процессию, несмотря на жару и тропические ливни.

На время прощания Таиланд утратил красочность. Люди одеты в черное, сайты местных газет монохромны, в телевизионной трансляции приглушены цвета.

Маха Ватчиралонгкон зажжет погребальный огонь в 10 часов вечера по местному времени (15:00 по Гринвичу). В пятницу пепел покойного короля будет собран и возвращен во дворец.

На похороны съехались представители королевских семей и правительств из более чем 40 стран.

Пхумипон Адульядет царствовал в период модернизации Таиланда и считался гарантом стабильности в стране, не раз за время его правления пережившей военные перевороты.

В личном общении он был современным, полным юмора человеком, избегавшим строгих формальностей. Но он же возродил поклонение монарху как почти божеству, и стал основой стабильного, но при этом чрезвычайного консервативного общественного порядка.

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На подготовку похорон ушло много месяцев. Только золоченую колесницу высотой 11 метров кропотливо восстанавливали больше полугода. Ей 222 года, и используют ее лишь в 26-й раз.

Место кремации украшено статуями мифологических животных, слонов, коров, львов.

Согласно буддийской традиции, ритуалы кремации повторяют цикл мироздания, а погребальный костер символизирует священную гору.

Все присутствующие на похоронах должны следовать правилам поведения: в Таиланде действуют одни из строжайших в мире законов об оскорблении достоинства монарха.

Перед кремацией можно носить одежду исключительно нейтральных тонов. Во время кремации открытая обувь запрещена, плечи должны быть закрыты, женщинам запрещено носить платья и юбки выше колен.

После похорон годичный траур завершится.

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<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BatrJW7HsP7/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Panticha 665 (@janjan10939)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-26T13:55:20+00:00">Окт 26 2017 в 6:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.