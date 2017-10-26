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16:48 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Таиланд хоронит короля Пхумипона Адульядета после года траура

На пятидневные похороны монарха, усопшего год назад, в Бангкок съехалось около четверти миллиона человек со всей страны. В четверг останки Пхумипона Адульядета провезли по городу на золоченой колеснице к месту кремации.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Усопший год назад король Таиланда Пхумипон Адульядет в четверг отправился на 14-тонной золоченой колеснице в последний путь по улицам Бангкока, заполненным сотнями тысяч скорбящих. Вечером останки монарха предаст огню его царствующий сын Маха Ватчиралонгкон.

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Народ прощался с любимым королем целый год: мимо его гроба прошло 12 млн человек. Все это время в центре города строили роскошный погребальный комплекс, напоминающий храм и символизирующий священную гору Меру.

В четверг — на второй день пятидневных похорон — две сотни подданных в традиционных одеждах потянули колесницу 18-го века к месту кремации в сопровождении военных, барабанщиков и флейтистов.

Четверть миллиона человек со всей страны съехались посмотреть на процессию, несмотря на жару и тропические ливни.

На время прощания Таиланд утратил красочность. Люди одеты в черное, сайты местных газет монохромны, в телевизионной трансляции приглушены цвета.

Маха Ватчиралонгкон зажжет погребальный огонь в 10 часов вечера по местному времени (15:00 по Гринвичу). В пятницу пепел покойного короля будет собран и возвращен во дворец.

На похороны съехались представители королевских семей и правительств из более чем 40 стран.

Пхумипон Адульядет царствовал в период модернизации Таиланда и считался гарантом стабильности в стране, не раз за время его правления пережившей военные перевороты.

В личном общении он был современным, полным юмора человеком, избегавшим строгих формальностей. Но он же возродил поклонение монарху как почти божеству, и стал основой стабильного, но при этом чрезвычайного консервативного общественного порядка.

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На подготовку похорон ушло много месяцев. Только золоченую колесницу высотой 11 метров кропотливо восстанавливали больше полугода. Ей 222 года, и используют ее лишь в 26-й раз.

Место кремации украшено статуями мифологических животных, слонов, коров, львов.

Согласно буддийской традиции, ритуалы кремации повторяют цикл мироздания, а погребальный костер символизирует священную гору.

Все присутствующие на похоронах должны следовать правилам поведения: в Таиланде действуют одни из строжайших в мире законов об оскорблении достоинства монарха.

Перед кремацией можно носить одежду исключительно нейтральных тонов. Во время кремации открытая обувь запрещена, плечи должны быть закрыты, женщинам запрещено носить платья и юбки выше колен.

После похорон годичный траур завершится.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Таиланд прощается с королем Рамой Девятым
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16:12 (мск)© Ньюстюб
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