В Татарстане чиновникам разрешили работать до 70 лет
В ходе заседания Госсовета РТ депутаты приняли законопроект о увеличении предельного возраста пребывания на госслужбе до 70 лет, об этом сообщает «Бизнес Online». Документ приняли в трех чтениях.
В ходе заседания Госсовета РТ депутаты приняли законопроект о увеличении предельного возраста пребывания на госслужбе до 70 лет, об этом сообщает «Бизнес Online». Документ приняли в трех чтениях.
По словам главы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина, речь идет об увеличении предельного возраста для чиновников в категории «руководители» высшей группы должностей государственной службы.
Напомним, данная инициатива является федеральной, о ней стало известно еще в апреле.
«Анализ показывает, что гражданин поступает на госслужбу в 40−45 лет, приобретя достаточный жизненный, научный и трудовой опыт.
По его мнению, если пожилые чиновники могут составить конкуренцию молодым, то им нужно позволить работать.