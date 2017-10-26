В Татарстане чиновникам разрешили работать до 70 лет

«Анализ показывает, что гражданин поступает на госслужбу в 40−45 лет, приобретя достаточный жизненный, научный и трудовой опыт. Какое-то время нужно на то, чтобы он осознал, что такое госслужба, потом происходит процесс обучения, тратятся бюджетные деньги. А потом наступает 65-летие, когда он должен покинуть службу, хотя еще готов и может работать», — цитировали «Известия» слова первого зампредседателя Ставропольской думы Дмитрия Судавцова.