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16:26 (мск), источник: NewsKo

Гимн Прикамья будет принят во втором и третьем чтениях

Сегодня, 26 октября депутаты ЗС Пермского края проголосовали в первом чтении за внесение изменений в действующий устав Пермского края. Изменения коснулись символики региона. Наряду с гербом и флагом официальным символом Прикамья теперь признается и гимн.

«С предложением утвердить гимн региона вышел первый губернатор Пермской области Геннадий Игумнов. Он сказал, что есть герб и флаг, давайте утвердим ещё и гимн. Хорошая инициатива, поддержана губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Планируем до 1 декабря принять изменения в устав во втором и третьем чтениях. Есть хорошая музыка, замечательные слова песни “Мой Пермский край”, её знают и любят жители. Почему бы именно этой песне не стать гимном нашего региона», — считает председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению ЗС Пермского края Александр Бойченко.

Утверждение гимна, по мнению парламентариев, позволит самоидентифицировать Пермский край не только внутри страны, но и за её пределами.

«Я за принятие гимна, но мне кажется, что он длинноват. Должно быть три куплета, чтобы можно его было спеть от начала и до конца. Четкий и лаконичный, — считает депутат ЗС Пермского края Юрий Борисовец.

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