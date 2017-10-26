Гимн Прикамья будет принят во втором и третьем чтениях

«С предложением утвердить гимн региона вышел первый губернатор Пермской области Геннадий Игумнов. Он сказал, что есть герб и флаг, давайте утвердим ещё и гимн. Хорошая инициатива, поддержана губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Планируем до 1 декабря принять изменения в устав во втором и третьем чтениях. Есть хорошая музыка, замечательные слова песни “Мой Пермский край”, её знают и любят жители. Почему бы именно этой песне не стать гимном нашего региона», — считает председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению ЗС Пермского края Александр Бойченко.

Утверждение гимна, по мнению парламентариев, позволит самоидентифицировать Пермский край не только внутри страны, но и за её пределами.