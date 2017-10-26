Бурков признал пагубность процессинга для Омской области

Источник: РИА "Новости"

Парламентарий констатировал, что средств на развитие города и области не хватает, а вхождение ряда компаний в вертикально интегрированные холдинги только усугубляет ситуацию.

Врио омского губернатора Александр Бурков заявил, что тема процессинга, на его взгляд, для Омской области является одной из ключевых.

«Процессинг — это, на мой взгляд, ключевая на сегодня тема для Омской области. По факту на нем сидят все предприятия в вертикально интегрированных компаниях. У них нет заинтересованности в получении прибыли, они живут с расходов», — заявил Бурков.

Пока свои предложения по борьбе с процессингом врио губернатора не озвучил.