Бурков признал пагубность процессинга для Омской области
На заседании областного парламента 26 октября депутат Валерий Кокорин снова поднял тему процессинговой схемы работы предприятий в регионе.
На заседании областного парламента 26 октября депутат Валерий Кокорин снова поднял тему процессинговой схемы работы предприятий в регионе.
Парламентарий констатировал, что средств на развитие города и области не хватает, а вхождение ряда компаний в вертикально интегрированные холдинги только усугубляет ситуацию.
Врио омского губернатора Александр Бурков заявил, что тема процессинга, на его взгляд, для Омской области является одной из ключевых.
«Процессинг — это, на мой взгляд, ключевая на сегодня тема для Омской области. По факту на нем сидят все предприятия в вертикально интегрированных компаниях. У них нет заинтересованности в получении прибыли, они живут с расходов», — заявил Бурков.
Пока свои предложения по борьбе с процессингом врио губернатора не озвучил.
Напомним, что процессингом называется схема, когда предприятие не само закупает сырье и продает готовый продукт, а получает давальческие материалы от головной компании и затем отдает ей продукцию, получая только плату за услуги переработки. В марте 2017 года Госдума отклонила предложение омских законотворцев по отмене процессинга.