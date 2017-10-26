Олег Фурсов возглавит минтруда

«Ситуация на рынке труда остается сложной, в том числе по занятым в теневой экономике. В этом году зафиксировано снижение численности занятых работников. Понятно, что это направление работы нам нужно усиливать. Олег Борисович Фурсов принял мое предложение возглавить эту работу в правительстве Самарской области. Он приступит к исполнению обязанностей не позднее 1 ноября. У него наработаны серьезные связи, в том числе с федеральными ведомствами», — рассказал глава региона.