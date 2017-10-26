Олег Фурсов возглавит минтруда
Олег Фурсов займет должность врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области, сообщает
Олег Фурсов займет должность врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области, сообщает
Напомним, 26 октября на расширенном заседании правительства врио губернатора Дмитрий Азаров сообщил, что предложил Олегу Фурсову перейти на работу в кабмин.
«Ситуация на рынке труда остается сложной, в том числе по занятым в теневой экономике. В этом году зафиксировано снижение численности занятых работников. Понятно, что это направление работы нам нужно усиливать. Олег Борисович Фурсов принял мое предложение возглавить эту работу в правительстве Самарской области. Он приступит к исполнению обязанностей не позднее 1 ноября. У него наработаны серьезные связи, в том числе с федеральными ведомствами», — рассказал глава региона.
До прихода на пост главы Самары в 2014 г. Олег Фурсов руководил министерством труда, занятости и миграционной политики региона.
Обязанности главы города будет исполнять Владимир Василенко, занимающий пост первого заместителя главы города.