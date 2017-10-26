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17:20 (мск), источник: Volga News

Олег Фурсов возглавит минтруда

Олег Фурсов займет должность врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Reuters

Напомним, 26 октября на расширенном заседании правительства врио губернатора Дмитрий Азаров сообщил, что предложил Олегу Фурсову перейти на работу в кабмин.

«Ситуация на рынке труда остается сложной, в том числе по занятым в теневой экономике. В этом году зафиксировано снижение численности занятых работников. Понятно, что это направление работы нам нужно усиливать. Олег Борисович Фурсов принял мое предложение возглавить эту работу в правительстве Самарской области. Он приступит к исполнению обязанностей не позднее 1 ноября. У него наработаны серьезные связи, в том числе с федеральными ведомствами», — рассказал глава региона.

До прихода на пост главы Самары в 2014 г. Олег Фурсов руководил министерством труда, занятости и миграционной политики региона.

Обязанности главы города будет исполнять Владимир Василенко, занимающий пост первого заместителя главы города.

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