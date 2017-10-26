Депутатский мандат экс-председателя ЗСК Бекетова отдали атаману Безуглому
В Краснодаре региональный политический совет «Единой России» выбрал кандидатуру для замещения вакантного мандата депутата ЗСК.
В Краснодаре региональный политический совет «Единой России» выбрал кандидатуру для замещения вакантного мандата депутата ЗСК.
Как сообщали Юга.ру, Бекетов покинул пост председателя ЗСК 21 сентября. Он был спикером кубанского парламента с 1995 года. Его пост занял
После обсуждения члены «Единой России» поддержали кандидатуру Ивана Безуглого.
«Ваш богатый опыт, профессионализм, общественная активность, чуткое отношение к людям заслуживают уважения и признательности. Убеждены, что Ваша инициативность, ответственность будут и дальше способствовать достижению поставленных целей на благо жителей Кубани», — цитирует секретаря регионального отделения партии Николая Гриценко
Иван Безуглый — атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска, принимал участие в присоединении Крыма к России.