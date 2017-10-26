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17:15 (мск), источник: ЮГА.ру

Депутатский мандат экс-председателя ЗСК Бекетова отдали атаману Безуглому

В Краснодаре региональный политический совет «Единой России» выбрал кандидатуру для замещения вакантного мандата депутата ЗСК.

Как сообщали Юга.ру, Бекетов покинул пост председателя ЗСК 21 сентября. Он был спикером кубанского парламента с 1995 года. Его пост занял вице-губернатор Юрий Бурлачко, чью кандидатуру избрали во время сессии ЗСК 28 сентября. Позже Владимира Бекетова выдвинули на пост члена Совета Федерации от Заксобрания Краснодарского края.

После обсуждения члены «Единой России» поддержали кандидатуру Ивана Безуглого.

«Ваш богатый опыт, профессионализм, общественная активность, чуткое отношение к людям заслуживают уважения и признательности. Убеждены, что Ваша инициативность, ответственность будут и дальше способствовать достижению поставленных целей на благо жителей Кубани», — цитирует секретаря регионального отделения партии Николая Гриценко пресс-служба краснодарской «Единой России».

Иван Безуглый — атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска, принимал участие в присоединении Крыма к России.

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