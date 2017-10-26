Депутатский мандат экс-председателя ЗСК Бекетова отдали атаману Безуглому

Как сообщали Юга.ру, Бекетов покинул пост председателя ЗСК 21 сентября. Он был спикером кубанского парламента с 1995 года. Его пост занял вице-губернатор Юрий Бурлачко, чью кандидатуру избрали во время сессии ЗСК 28 сентября. Позже Владимира Бекетова выдвинули на пост члена Совета Федерации от Заксобрания Краснодарского края.