Избирком Ростовской области отказал в референдуме о прямых выборах мэров

Ранее избирком уже отказал инициативной группе, так как выявил в предоставленных документах несоответствия требованиям федерального и областного законодательства, уставу Ростовской области. В частности, в официальном ответе комиссии говорилось, что в избирком не было подано ходатайство о регистрации инициативной группы, а также место жительства одного из членов группы не соответствовало адресу регистрации. Кроме того, в избиркоме усомнились в самом факте образования инициативной группы, так как в предоставленных документах не был указан ее поименный состав. В среду 18 октября инициатор создания группы, федеральный секретарь Партии роста Александр Хуруджи рассказал РИА Новости, что после устранения всех замечаний облизбиркома было подано повторное заявление.

«На заседании комиссии 26 октября было принято постановление об отказе инициативной группе по проведению областного референдума по проекту Областного закона «Об избрании в Ростовской области глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных районов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и о месте глав муниципальных образований в системе органов местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Добавляют, что избирком провел проверку представленных документов, которая выявила нарушения процессуального характера. Какие именно нарушения, пока не уточняется.

Ранее Хуруджи рассказал, что инициативная группа планирует провести референдум в день выборов президента России в марте 2018 года. По мнению Хуруджи, это позволит «сократить расходы налогоплательщиков и повысить явку избирателей». Как заявил федеральный секретарь Партии роста, в случае повторного отказа избиркома инициативная группа вряд ли сможет провести референдум в день выборов президента. В случае одобрения избиркомом предложения о референдуме инициативной группе нужно было бы собрать более 60 тысяч подписей за 25 дней.