Сенатор прокомментировал отказ Правительства РК от подписания дорожной карты в Ереване

По мнению депутата, дорожную карту необходимо доработать.

«Во время приезда кыргызстанской делегации в Казахстан была достигнута договоренность о создании ими рабочей группы. Дорожная карта включает очень много вопросов, и не думаю, что ее нужно срочно подписывать», — сказал в кулуарах Парламента Калетаев.

Отвечая на вопрос о том, насколько это может отразиться на двусторонних отношениях, сенатор подчеркнул, что это обычный рабочий процесс.

«Не надо искать политическую подоплеку. Обычный процесс межгосударственных отношений. Он проблематичный, я согласен, он накапливался какое-то определенное время и требует определенного решения. Нельзя говорить, что вопрос возник прямо сейчас, это процесс который идет, но есть время разбрасывать камни, и наступает время собирать их», — продолжил он.

Парламентарий отметил, что данные, которые привел Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев, заставляют задуматься всех участников евразийского сообщества.

«Эти вопросы касаются не только одного Казахстана, Премьер привел четкие цифры, кто-то приобретает, а мы теряем. Я полностью поддерживаю его позицию, Премьер-Министр защищает наши интересы. Это нормально и правильно», — высказался Дархан Калетаев.

На вопрос о том, могут ли данные события привести к выходу Кыргызстана из ЕАЭС, сенатор с уверенностью отверг такой сценарий.

«Кыргызстан больше заинтересован в участии ЕАЭС, чем кто-либо другой. У нас, как и у любых соседей, возникают вопросы друг к другу, но мы находили и будем находить общий язык», — резюмировал депутат.

Напомним, выступая на заседании Евразийского межправсовета в Армении Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев заявил о многомиллиардных потерях стран ЕАЭС из-за Кыргызстана. По итогам заседания Премьер РК отказал в подписании дорожной карты.