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17:44 (мск), источник: Sputniknews.kz

Глава таможенной службы Кыргызстана назвал заявление Сагинтаева некорректным

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на расширенном заседании межправсовета стран ЕАЭС заявил о слабом таможенном администрировании со стороны Кыргызстана.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 26 окт — Sputnik. Председатель Государственной таможенной службы Кыргызстана Азамат Сулайманов прокомментировал заявление премьер-министра РК о слабом таможенном администрировании, сообщает Sputnik Кыргызстан.

В Ереване 25 октября глава правительства Казахстана Бахытжан Сагинтаев заявил, что по данным КНР, импорт товаров из Китая в Кыргызстан составил 2,6 миллиарда долларов, а по отчетам Кыргызстана — 900 миллионов. По его мнению, в Кыргызстан ввозится гораздо больше китайской одежды и обуви, чем в Россию и Казахстан.

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Премьер-министр РК заявил на заседании о слабом таможенном администрировании со стороны Кыргызстана. По этой причине общая сумма потерь стран Евразийского экономического союза по НДС составила 2,68 миллиарда долларов.

Азамат Сулайманов объяснил, что такая информация приведена на сайте международной базы торговых данных UN Comtrade. По его словам, разница в цифрах объясняется двумя причинами. Во-первых, метод учета товарооборота в Китае отличается от методов стран СНГ и, в частности, ЕАЭС. Последние используют так называемый стоимостный индикатор, выставляя условную цену товара, из которой высчитываются пошлины и налоги, тогда как КНР предоставляет только общие данные в товарном разрезе.

«У Казахстана точно такая же картина — данные Китая превалируют над их данными. Разница в торговом обороте тоже приличная: насколько я помню, за 2016 год она составила порядка 4,6 миллиарда долларов», — сказал Сулайманов.

По его словам, кыргызстанские эксперты не раз прорабатывали этот вопрос с китайской стороной, пытаясь получить данные зеркальной статистики.

Вторая причина статистической разницы — проблемы в системе учета транзитных товаров из КНР. Сулайманов отметил, что, по данным UN Comtrade, Китай экспортировал в Узбекистан товары на два миллиарда долларов, а в Кыргызстан — на 600 миллионов больше. По мнению главы таможни, эти цифры несопоставимы, учитывая, что в РУз больше и население, и объемы экономики.

Сулайманов пояснил, что китайские таможенники приписывают объемы экспорта в страну первого транзита, а не конечного. С его слов, у Казахстана аналогичные проблемы, потому что через эту республику поступают товары в Узбекистан и Туркменистан, и КНР также приписывает чужой импорт Казахстану.

«Некорректно озвучивать обвинение, имея такую же проблему. Ну вы понимаете, что здесь политические мотивы», — сказал он.

Проблемы на кыргызско-казахской границе начались 10 октября. 18 октября премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков посетил Астану, где ему удалось договориться о приоритете в проверке граждан с личным багажом, рейсовых автобусов с пассажирами, легковых машин и пустых грузовиков. После этого автомобили на границе начали пропускать быстрее.

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