Глава таможенной службы Кыргызстана назвал заявление Сагинтаева некорректным

АСТАНА, 26 окт — Sputnik. Председатель Государственной таможенной службы Кыргызстана Азамат Сулайманов прокомментировал заявление
В Ереване 25 октября глава правительства Казахстана Бахытжан Сагинтаев заявил, что по данным КНР, импорт товаров из Китая в Кыргызстан составил 2,6 миллиарда долларов, а по отчетам Кыргызстана — 900 миллионов. По его мнению, в Кыргызстан ввозится гораздо больше китайской одежды и обуви, чем в Россию и Казахстан.
Азамат Сулайманов объяснил, что такая информация приведена на сайте международной базы торговых данных UN Comtrade. По его словам, разница в цифрах объясняется двумя причинами.
«У Казахстана точно такая же картина — данные Китая превалируют над их данными. Разница в торговом обороте тоже приличная: насколько я помню, за 2016 год она составила порядка 4,6 миллиарда долларов», — сказал Сулайманов.
По его словам, кыргызстанские эксперты не раз прорабатывали этот вопрос с китайской стороной, пытаясь получить данные зеркальной статистики.
Вторая причина статистической разницы — проблемы в системе учета транзитных товаров из КНР. Сулайманов отметил, что, по данным UN Comtrade, Китай экспортировал в Узбекистан товары на два миллиарда долларов, а в Кыргызстан — на 600 миллионов больше. По мнению главы таможни, эти цифры несопоставимы, учитывая, что в РУз больше и население, и объемы экономики.
Сулайманов пояснил, что китайские таможенники приписывают объемы экспорта в страну первого транзита, а не конечного. С его слов, у Казахстана аналогичные проблемы, потому что через эту республику поступают товары в Узбекистан и Туркменистан, и КНР также приписывает чужой импорт Казахстану.
«Некорректно озвучивать обвинение, имея такую же проблему. Ну вы понимаете, что здесь политические мотивы», — сказал он.
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