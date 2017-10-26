Игорь Додон намерен создать Совет специалистов

Источник: Publika.md

Также он призван способствовать трудоустройству бывших чиновников.

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В состав Совета специалистов войдут профессионалы из различных ведомств, а функционировать совет будет за счет внебюджетных средств, написал президент на своей странице в фейсбуке.

Идею Игоря Додона прокомментировал Павел Филип. Тоже в соцсетях.

Премьер-министр назвал предложение президента популистским и манипулирующим. Он предложил Додону отказаться от бюджетных средств, выделяемых на содержание Аппарата главы государства, раз уж у него есть собственные деньги на финансирование таких структур.