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21:20 (мск), источник: Publika.md

Игорь Додон намерен создать Совет специалистов

Президент Игорь Додон намерен создать Совет специалистов, который станет разрабатывать на перспективу политики управления в разных областях.

Источник: Publika.md

Также он призван способствовать трудоустройству бывших чиновников.

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В состав Совета специалистов войдут профессионалы из различных ведомств, а функционировать совет будет за счет внебюджетных средств, написал президент на своей странице в фейсбуке.

Идею Игоря Додона прокомментировал Павел Филип. Тоже в соцсетях.

Премьер-министр назвал предложение президента популистским и манипулирующим. Он предложил Додону отказаться от бюджетных средств, выделяемых на содержание Аппарата главы государства, раз уж у него есть собственные деньги на финансирование таких структур.

Парламент утвердил реформу правительства в начале июля. Разрабатывали ее при поддержке внешних партнеров. По новой программе, число министерств сократили с 16 до девяти, а заместителей министров сменили государственные секретари.

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