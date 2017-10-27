В правительстве Калининградской области назначены руководители трёх ведомств

Свои должности сохранили трое чиновников, уточняет пресс-служба. Так, работу в правительстве области продолжат Наталья Васюкова, Наталья Кузнецова и Кирилл Юткин.

Наталья Васюкова с 2005 года возглавляет агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области. Ведомство занимается реализацией госполитики в архитектурной и градостроительной сферах. Кроме того, агентство обеспечивает развитие и планировку территорий, градостроительное зонирование и землеустройство.

Наталья Кузнецова продолжит работу в должности руководителя агентства по имуществу Калининградской области. В компетенции ведомства — управление и распоряжение госимуществом и земельными участками региона, ведение реестра и приватизация госимущества. Чиновница была назначена на пост руководителя агентства в январе 2017 года.

Кирилл Юткин руководит службой по госрегулированию цен и тарифов области с 2013 года. В полномочия службы входят установление и контроль за подлежащими государственному регулированию цен (тарифов) в сферах электроэнергетики и теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, перевозки пассажиров и багажа, в непроизводственной сфере.