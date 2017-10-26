Журнал The Economist к столетию революции поместил на обложку Путина в образе царя

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«Царь рожден через 100 лет после революции», — указано на обложке. «Россия снова находится под властью царя», — написано в Twitter журнала. На обложке глава государства изображен с «эполетами». Его мундир украшают ракеты и «орден» в виде красной звезды. Одна из медалей на груди по очертанию напоминает полуостров Крым.

В редакционной статье The Economist объясняется выбор персоны для обложки. Как отмечает издание, Путин заработал «титул царя», так как вывел страну «из того, что многие россияне считают хаосом 1990-х годов».

Одной из слабостей российского президента журнал называет отсутствие механизма «реальной демократии». При «манипулируемой демократии победитель получает все».

«Путин имеет рейтинг одобрения россиян более 80%, так как убедил их в том, что “Нет Путина — нет России”», — говорится в статье.

Путин, думая о том, как должна развиваться Россия, якобы решил «доверить экономику либералам-технократам, а политику бывшим сотрудникам КГБ», пишет The Economist. Он «подкрепляет власть репрессиями и военными конфликтами», добавляет издание.