Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Подарок врачу делает рецепт дороже
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Генподрядчика «Самара Арены» оштрафуют на 200 млн рублей
Муж Елизаветы Боярской изменился до неузнаваемости (фото)
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: проблема в ВВС Болгарии - пилоты отказались лететь на МиГ-29
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Муж Елизаветы Боярской изменился до неузнаваемости (фото)
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
«Не надо никаких слов»: Костенко поддержала Тарасова на матче
55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12100 лет Октябрьской революции
21:29 (мск), источник: ТАСС

Тиллерсон заявил, что военная операция России в Сирии стала успехом

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Антитеррористическая операция Вооруженных сил России в Сирии стала успехом. Это признал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, беседуя в четверг с сопровождающими его журналистами в Женеве, куда он нанес визит в рамках зарубежной поездки.

Источник: AP 2017

В Вашингтоне стенограмму высказываний главы внешнеполитического ведомства США распространила его пресс-служба.

У Тиллерсона поинтересовались, согласен ли он с мнением тех европейских дипломатов, которые называют действия Ирана в Сирии триумфом. «Я не рассматриваю Сирию как триумф Ирана. Иран был не особенно успешен в освобождении районов (Сирии от экстремистов и террористов)», — ответил шеф американской дипломатии.

Видео
«Факты»: Сирия освобожденная

«Успешно действует российское правительство, оказывающее существенную поддержку с воздуха силам сирийского режима. У него есть его доля успехов», — подчеркнул далее Тиллерсон. При этом он утверждал, что «огромных успехов» добились в уничтожении боевиков в Сирии также США со своими партнерами по коалиции, ведущей военную операцию против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«Поэтому я не думаю, что Ирану каким бы то ни было образом следует ставить в заслугу разгром ИГ в Сирии. Мне кажется, он скорее в какой-то степени воспользовался ситуацией со своим присутствием там», — добавил госсекретарь США.

Выступая 16 октября на встрече с израильским коллегой Авигдором Либерманом в Тель-Авиве, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что операция в Сирии «идет к завершению». Москва начала эту кампанию 30 сентября 2015 года после получения соответствующего обращения президента Сирии Башара Асада.

Президент поблагодарил офицеров и поставил им новые задачи
Во время загрузки произошла ошибка.
21:42 (мск)© Ньюстюб
9 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Тиллерсон заявил, что военная операция России в Сирии стала успехом
ЧП с российским вертолетом у Шпицбергена. Онлайн
При крушении вертолета РФ у берегов Норвегии погибли 8 человек
Софье Апфельбаум предъявлено обвинение в мошенничестве
Следователи назвали основную версию нападения на Фельгенгауэр
Джабраилова оштрафовали на 4 тыс руб. за употребление наркотиков
В авиакомпании рассказали о состоянии упавшего в Норвегии Ми-8
Журнал The Economist поместил на обложку Путина в образе царя
Спорт
Федор Емельяненко назвал брата «Иудой» Боец написал открытое письмо своему брату
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь