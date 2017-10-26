Тиллерсон заявил, что военная операция России в Сирии стала успехом

Источник: AP 2017

В Вашингтоне стенограмму высказываний главы внешнеполитического ведомства США распространила его пресс-служба.

У Тиллерсона поинтересовались, согласен ли он с мнением тех европейских дипломатов, которые называют действия Ирана в Сирии триумфом. «Я не рассматриваю Сирию как триумф Ирана. Иран был не особенно успешен в освобождении районов (Сирии от экстремистов и террористов)», — ответил шеф американской дипломатии.

«Успешно действует российское правительство, оказывающее существенную поддержку с воздуха силам сирийского режима. У него есть его доля успехов», — подчеркнул далее Тиллерсон. При этом он утверждал, что «огромных успехов» добились в уничтожении боевиков в Сирии также США со своими партнерами по коалиции, ведущей военную операцию против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«Поэтому я не думаю, что Ирану каким бы то ни было образом следует ставить в заслугу разгром ИГ в Сирии. Мне кажется, он скорее в какой-то степени воспользовался ситуацией со своим присутствием там», — добавил госсекретарь США.