Рустам Минниханов выступил в защиту татарского языка

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В четверг в Госсовете Татарстана, как и писал «Ъ», был поднят вопрос о преподавании татарского языка в школах. Дискуссия о языках разгорелась в республике после поручения Владимира Путина Генпрокуратуре проверить школы на добровольность изучения национальных языков. Надзорные органы стали требовать от местных школ исключения татарского языка из обязательной программы и перевода его в факультатив, что вызвало возмущение татарской общественности.

В четверг у здания Госсовета собралось несколько десятков татарских активистов. Они несколько раз исполнили песню «Туган тел» (с тат.— родной язык) на стихи поэта Габдуллы Тукая (неофициальный гимн татарского народа). Депутатам активисты вручили татарскую азбуку. Некоторые парламентарии поддержали акцию и подпевали активистам.

На заседании сразу несколько депутатов, в том числе глава комитета по образованию и национальным вопросам Разиль Валеев, руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов предложили включить в повестку обсуждение ситуации с языком.

При этом депутат от «Единой России», директор казанской гимназии № 102 Ирина Бакова заявила о «боли» руководителей школ: «Какой был серьезный повод, чтобы коренным образом менять за неделю все то, что складывалось в образовательных организациях много лет?» По словам вице-спикера Госсовета Риммы Ратниковой, учителя жалуются, что «до 22-х ночи им звонят из прокуратуры, не только предупреждают, но и пугают уголовными делами».

Недопустимым она назвала проведение родительских собраний в школах, на которых «детей должны поделить по национальностям», чтобы они выбрали, какой язык изучать в качестве родного. «Лучшего способа дестабилизировать ситуацию в республике не придумаешь», — заявила вице-спикер.

Депутат Николай Рыбушкин посоветовал быть «осторожнее с обвинениями в адрес прокуратуры», поскольку в этой ситуации могут быть виноваты сами депутаты и исполнительная власть республики.

«Не виноваты! Прокурор весной говорил, что никаких нарушений нет», — защитил региональные власти спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, предупредив, что Госсовету понадобится время для «всестороннего» рассмотрения вопроса.



«Мы зашли чересчур далеко. Мы вернулись в 90-е годы. Как можно было сделать так, чтобы общество разделить, когда у нас никаких вопросов по межнациональным отношениям не было?» — заявил президент Рустам Минниханов, который прежде языковую ситуацию не комментировал.

Напомним, накануне представители интеллигенции направили обращение главе Татарстана и Госсовету с призывом «побороться за татарский язык» либо «остаться на своих теплых местах и отправить татарский язык на свалку истории». Господин Минниханов заявил, что власти региона работают по этому вопросу и найдут «общие точки решения» с федеральным центром.



Глава Татарстана выразил несогласие с мнением о том, что «президент республики не реагирует»: «Работа идет, но не надо ее политизировать. Сейчас уже оппозиционные структуры пытаются быть сторонниками татарского языка, чтобы был раздрай между русскими и татарами. Разве это можно позволить у нас?».

Напомним, в защиту татарского языка активно выступает оппозиционный к федеральным и местным властям Всетатарский общественный центр, сторонники которого в октябре учредили координационный совет народов Поволжья и Урала.

Президент Татарстана обещал доложить о своей работе, как только она будет «доведена до логического завершения». Высказался он и по поводу преподавания татарского языка в школах: «Ну как может быть государственный язык добровольным? Нигде в мире такого нет. Да, в Швейцарии добровольно. Из четырех государственных языков ты выбираешь два. Но у нас нет такого».



«Зачем директоров школ терроризировать? Вы дайте предписания нам. Привлекайте меня, привлекайте Мухаметшина, — обратился он к прокурору Татарстана Илдусу Нафикову.— Вы не раз подтверждали, что претензий к языковому законодательству у вас нет». Глава республики напомнил, что в 2018 году состоятся выборы президента России, а «все выборные процессы проводят школы».

«К директорам школ так относиться нельзя. Завтра я должен с ними организовывать выборы. Или это специально так делается, чтобы в Татарстане было плохо по отношению к нашему президенту Владимиру Путину? — высказал Рустам Минниханов претензии к проверкам прокуроров.— Все изменить в один момент силовым методом невозможно. Вы и так породили столько напряжения». В заключение глава республики заверил, что республика «будет выполнять все законы РФ», «но закон каждый по-своему не должен трактовать».



В свою очередь, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев призвал прокуратуру «в течение учебного года не затрагивать эти вопросы»: «Мы 25 лет так работали, и вдруг в середине учебного года взялись за разрушение». По его словам, Владимир Путин проявил «озабоченность изучением прежде всего русского языка, при этом поддерживая обучение на родных языках». «Мы наверняка договоримся с федеральным центром. Как потом себя будут чувствовать отдельные прокуроры?» — добавил Фарид Мухаметшин.

В итоге депутаты прислушались к призыву Рустама Минниханова «не нагнетать» и согласились продолжить обсуждение языкового вопроса после переговоров властей с федеральным центром.

Ожидается, что сессия Госсовета будет продолжена в течение двух-трех недель. Фарид Мухаметшин заявил «Ъ», что Татарстан отстоит обязательное преподавание татарского языка как государственного: «Будет так решено, как мы настаиваем. Я уверен. Другого пути нет». По его словам, речь может идти только о «методике преподавания по разным категориям и об объемах преподавания», но «не более».