Навальный прокомментировал выдвижение Собчак в президенты

Источник: AP 2017

«У меня есть главный и единственный комментарий относительно ее выдвижения. Ксения Собчак, будучи гражданкой России старше 35 лет и не находящейся в местах лишения свободы, может выдвигать свою кандидатуру на выборах», — сказал оппозиционер в эфире YouTube-канала «Навальный Live».

Он объяснил, почему хотел бы ограничить свои комментарии о выдвижении Собчак: «Мы хотим быть умными или дураками? Если мы будем обсуждать, то будем дураками. От меня хотят, чтобы я это обсуждал. Чтобы были воззвания, критика друг друга, вызов на дебаты. От меня этого сильно ждут люди в Кремле. И я постараюсь сделать так, чтобы не доставить им этого удовольствия».

Навальный рассказал, что, будучи под арестом, ознакомился с письмом Собчак, опубликованным на сайте «Ведомостей», в котором она заявила о намерении участвовать в выборах. «Моя фамилия в письме упоминается четыре раза, а фамилия Путина — один раз. Спасибо, что она обо мне помнит. Но я не смогу отплатить тем же самым. Есть или будут кандидаты — [Геннадий] Зюганов, [Григорий] Явлинский и другие. Если надо будет говорить о них, то я буду говорить. Но давайте не будем дураками и давайте не будем играть в ту игру, которую от нас ожидают», — заявил Навальный.

Выборы чтобы бороться

Как подчеркнул оппозиционер, он создал штабы и волонтерскую структуру, чтобы бороться на выборах с «единственным кандидатом — Владимиром Путиным».

«Я иду на выборы, чтобы бороться с ним. Это задача моей избирательной кампании. Другие кандидаты есть, но давайте мы не будем расходовать нашу структуру на вещи, для которых она не была создана, давайте не будем стрелять из пушки по воробьям».

Навальный считает невозможным собрать 300 000 подписей для самовыдвижения кандидатом в президенты, если нет соответствующей инфраструктуры, «а за пять месяцев ее с любыми деньгами невозможно создать».

«Важна вот эта огромная структура, мы доказали, что ее возможно создать без помощи Кремля», — добавил он. Сейчас у Навального есть штабы в 79 городах.

Оппозиционер отметил, что выступает против бойкота выборов, если на них допущены все кандидаты: «Но если кандидат, который имеет право баллотироваться, не допущен, то не надо участвовать в этой позорной процедуре и голосовать не за того, за кого бы вы хотели». Напомним, что в 2011 году Навальный на выборах в Госдуму призывал голосовать за любую партию, кроме «Единой России».

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Ксения Собчак на прошлой неделе объявила, что хочет участвовать в президентской кампании как «кандидат против всех» и пообещала снять свою кандидатуру, если на выборах будет зарегистрирован Алексей Навальный. В эфире YouTube-программы «вДудь» она сообщила, что обсуждала с Навальным планы своего выдвижения на случай, если тот не будет допущен до выборов, однако он их не поддержал. Также она сказала, что предлагала выдвинуть на выборы жену оппозиционера Юлию Навальную, однако Навальный отказался.