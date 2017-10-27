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09:58 (мск), источник: Ведомости

Электоральный рейтинг Собчак оказался меньше 1%

Подавляющее большинство россиян (90%) не готовы голосовать за телеведущую Ксению Собчак на выборах президента, но 9% допускают такую возможность, выяснил «Левада-центр».

Источник: Reuters

Среди последних есть и сторонники президента Владимира Путина, и те, кто не определился с выбором, и 13% тех, кто вообще не собирался на выборы. Правда, электоральный рейтинг Собчак составляет пока менее 1%. Оппозиционер Алексей Навальный вышел на третье место (1,8%), обогнав лидера КПРФ Геннадия Зюганова (1,7%) и уступая только лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (3%) и Путину (53% от всех опрошенных).

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Кампания только началась, поэтому сложно делать прогнозы, но само выдвижение Собчак повысило негативный фон в отношении ее, поясняет гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков: «Максимально она может рассчитывать на поддержку, которой пользовался Прохоров» (бизнесмен Михаил Прохоров на выборах-2012 набрал 8% голосов. — «Ведомости»). Пресс-конференция Собчак привлекла внимание недовольных властью и с ними она может работать, считает социолог.

«Она может привлечь протестные голоса, если будет акцентировать внимание на проблемах, которые власть предпочитает замалчивать. Чем ближе к позиции Навального она будет, тем больше будет выходить на его электорат. Также за нее могут проголосовать те, кто сейчас отказывается идти на выборы. Но это не столько голосование за Собчак, сколько действительно протестное голосование».

Шанс сделать кампанию яркой есть, это понятно по рейтингу узнаваемости и тысячам публикаций после выдвижения, отмечает политтехнолог Виталий Шкляров из штаба Собчак: «Сначала акцент будет делаться на тех, кто ее поддерживает. Отдельно будем работать на привлечение молодых людей и городских предпринимателей. Даже антирейтинг можно переигрывать в позитив».

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Руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков говорит, что готов обсуждать перспективы кандидатов, которые уже ведут кампанию, или тех, кому не надо собирать подписи: «До этого включение в опросы Собчак имеет тот же смысл, как включение любого другого гражданина, имеющего право баллотироваться. В принципе же голоса избирателей — не грипп, они воздушно-капельным путем не передаются».

Социология показывает, что информационно выдвижение проведено довольно эффективно, оценивает политолог Дмитрий Бадовский: «Цифры отражают факт уже давно очень высокой узнаваемости Собчак, а значит, и повышенной вирусности распространения информации о ней. Подтверждается и крайне высокий и устойчивый антирейтинг, преодоление которого в ходе кампании вряд ли возможно». Эксперт отмечает повышенный уровень готовности голосовать за Собчак среди тех, у кого нет своего кандидата или кто не собирался на выборы.

«Поэтому идеологема “против всех” вполне подходит, а ее выдвижение может работать на повышение явки». Речь идет не только о мобилизации части тех, кто не ходит на выборы, в пользу Собчак, но и частично о более активном приходе возмущенных ее кандидатурой избирателей, считает Бадовский: «Цифра 9% пока ни о чем не говорит, важнее, в каких группах общества эти люди и удастся ли их вообще мобилизовать — или за их словами о потенциальной готовности голосовать в реальности ничего нет».

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Собчак нужно не преодолевать негатив, а работать на тех, кто относится к ней положительно, что она и делает, считает политтехнолог Григорий Казанков: «Она должна вести кампанию с прицелом на эту группу — оппозиционно настроенные люди, не верящие в институт президентских выборов. Ей нужно четко заявлять позицию по вопросам, по которым нет общественного консенсуса, чтобы привлекать людей». По его мнению, 62% знающих о выдвижении — «гигантская цифра» и это можно считать первым успехом.

Собчак привлекает внимание к выборам, а это фактор поднятия явки, говорит политолог Андрей Колядин: «Превращение выборов в шоу — нормальный вариант, излишняя серьезность убивает явку». Есть и еще один фактор опосредованного влияния на явку: парламентские партии будут пытаться мобилизовать свой электорат, так как их кандидатам будет позорно проиграть Собчак, считает эксперт. А вот преодолеть антирейтинг телеведущей не удастся, уверен он: «В короткий промежуток переформатировать ее в серьезного и влиятельного кандидата нельзя».

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