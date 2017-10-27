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00:59 (мск), источник: РИА Новости

США готовы ввести санкции против ФСБ, СВР и ГРУ, сообщила NYT

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Список организаций, в отношении которых возможны новые санкции США, включает ФСБ, СВР, ГРУ, сообщила газета New York Times со ссылкой на документ, направленный госдепартаментом в конгресс.

Также в списке 33 предприятия, концерна и организации, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев».

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых могут быть введены санкции в соответствии с американским законом. Документ является закрытым, его содержание не было опубликовано.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября американская администрация должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список.

Руководство госдепартамента само по себе не означает автоматического введения санкций, а является предложением ведомства по определению лиц и организаций, против которых эти санкции нужно ввести.

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