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01:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Климкин увидел способы лишить Россию права вето в ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что необходимо пройти сложный путь, чтобы лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. Об этом, как передает УНИАН, он сказал на конференции «Киевские трансатлантические диалоги».

Источник: AP 2017

Министру задали вопрос, можно ли как-то лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. «Конечно, но к этому необходимо идти очень сложным путем. Что к этому может привести? Во-первых, реформа ООН, а Россия ее блокирует. И во-вторых — это возможное решение Международного суда», — отметил Климкин.

По словам министра, для этого Украина и работает в Международном суде ООН. «То есть, это конечно, сложный процесс. Это нельзя сделать сегодня-завтра, но нужно быть последовательными, и Россия это понимает, и этого очень боится», — считает Климкин.

По его мнению, ООН является незаменимым элементом для поддержания международной архитектуры, но организация требует срочного реформирования всей своей структуры. «Один из моих друзей однажды сказал очень грустную шутку, я считаю, что это очень грустная шутка — что нам понадобится Третья мировая война, чтобы реформировать Совет безопасности», — сказал Климкин.

В сентябре сообщалось, что в Совете национальной безопасности и обороны Украины готовят единый иск к России с претензиями по поводу Донбасса и Крыма. Предметом иска будут вопросы принадлежности собственности на территории Крыма, шельфа Черного моря и разрушений инфраструктуры Донбасса.

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