Климкин увидел способы лишить Россию права вето в ООН

Источник: AP 2017

Министру задали вопрос, можно ли как-то лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. «Конечно, но к этому необходимо идти очень сложным путем. Что к этому может привести? Во-первых, реформа ООН, а Россия ее блокирует. И во-вторых — это возможное решение Международного суда», — отметил Климкин.

По словам министра, для этого Украина и работает в Международном суде ООН. «То есть, это конечно, сложный процесс. Это нельзя сделать сегодня-завтра, но нужно быть последовательными, и Россия это понимает, и этого очень боится», — считает Климкин.

По его мнению, ООН является незаменимым элементом для поддержания международной архитектуры, но организация требует срочного реформирования всей своей структуры. «Один из моих друзей однажды сказал очень грустную шутку, я считаю, что это очень грустная шутка — что нам понадобится Третья мировая война, чтобы реформировать Совет безопасности», — сказал Климкин.