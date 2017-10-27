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03:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Мосгорсуд отклонил жалобу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева на продление ареста

Вместе с другим фигурантом уголовного дела он будет под стражей до 30 ноября.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 октября, PrimaMedia.

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов временно отстраненного главы Владивостока Игоря Пушкарева и экс-директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушников, желавших оспорить продление ареста для своих подзащитных, обвиняемых в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе. Однако собственное постановление суд оставил в силе, и фигуранты дела останутся под стражей до 30 ноября, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РАПСИ.

Заседание суда по обжалованию решения Мосгорсуда состоялось накануне, 26 октября. Были рассмотрены две жалобы — от адвокатов Пушкарева и Лушникова, но оба решения инстанция признала законными.

Напомним, временно отстраненный мэр Владивостока, экс-директор муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников и гендиректор АО «Востокцемент» Андрей Пушкарев в зависимости от роли и степени участия обвиняются по статьям о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, пособничестве в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, использовании заведомо подложного документа и даче взятки.

«По версии следствия, с 2008 года по 2015 год мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог», — сообщили в Генпрокуратуре. Затем он обеспечил победу в конкурсе МУП «Дорог Владивостока» и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы «Востокцемент». В результате, считает следствие, близкие родственники мэра получили от компаний группы «Востокцемент» дивиденды в 471,7 млн рублей. Кроме того, МУП «Дороги Владивостока» причинен ущерб на 143,6 млн рублей, поскольку предприятие закупало стройматериалы по цене, превышающей стоимость продукции других поставщиков.

Игорь Пушкарев был задержан в июне 2016 года и доставлен в Москву. Позднее Басманный суд по ходатайству следователя отстранил его от должности мэра на период следствия и суда.

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