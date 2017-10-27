Мосгорсуд отклонил жалобу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева на продление ареста
Вместе с другим фигурантом уголовного дела он будет под стражей до 30 ноября.
Вместе с другим фигурантом уголовного дела он будет под стражей до 30 ноября.
Владивосток, 27 октября, PrimaMedia.
Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов временно отстраненного главы Владивостока Игоря Пушкарева и
Заседание суда по обжалованию решения Мосгорсуда состоялось накануне, 26 октября. Были рассмотрены две жалобы — от адвокатов Пушкарева и Лушникова, но оба решения инстанция признала законными.
«По версии следствия, с 2008 года по 2015 год мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог», — сообщили в Генпрокуратуре. Затем он обеспечил победу в конкурсе МУП «Дорог Владивостока» и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы «Востокцемент». В результате, считает следствие, близкие родственники мэра получили от компаний группы «Востокцемент» дивиденды в 471,7 млн рублей. Кроме того, МУП «Дороги Владивостока» причинен ущерб на 143,6 млн рублей, поскольку предприятие закупало стройматериалы по цене, превышающей стоимость продукции других поставщиков.
Игорь Пушкарев был задержан в июне 2016 года и доставлен в Москву. Позднее Басманный суд по ходатайству следователя отстранил его от должности мэра на период следствия и суда.