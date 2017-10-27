Военные отразили нападение «противников» в Хабаровском крае

Военные провели инженерную разведку местности для подготовки путей движения и маневра войск. Они использовали миноискатели «Коршун», также им помогли розыскные собаки.

«По прибытии в район военные инженеры развернули полевые электростанции, пункты добычи и очистки воды для обеспечения крупной группировки войск. Кроме того, в ходе марша военнослужащие отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы», — отмечается в сообщении пресс-службы.