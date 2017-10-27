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03:25 (мск), источник: Губерния онлайн

Военные отразили нападение «противников» в Хабаровском крае

В Хабаровском крае началось тактико-специальное учение с военнослужащими соединения инженерных войск ВВО. Тренировка проводится в рамках проверки боеготовности военных, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу округа.

Военные провели инженерную разведку местности для подготовки путей движения и маневра войск. Они использовали миноискатели «Коршун», также им помогли розыскные собаки.

«По прибытии в район военные инженеры развернули полевые электростанции, пункты добычи и очистки воды для обеспечения крупной группировки войск. Кроме того, в ходе марша военнослужащие отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В дальнейшем военные устроят тренировки по разминированию местности и объектов. Потом они установят минные поля при помощи гусеничных минных заградителей и проделают проходы в завалах, используя тяжелую инженерную технику.

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