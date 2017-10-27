Военные отразили нападение «противников» в Хабаровском крае
В Хабаровском крае началось
В Хабаровском крае началось
Военные провели инженерную разведку местности для подготовки путей движения и маневра войск. Они использовали миноискатели «Коршун», также им помогли розыскные собаки.
«По прибытии в район военные инженеры развернули полевые электростанции, пункты добычи и очистки воды для обеспечения крупной группировки войск. Кроме того, в ходе марша военнослужащие отразили нападение условной
В дальнейшем военные устроят тренировки по разминированию местности и объектов. Потом они установят минные поля при помощи гусеничных минных заградителей и проделают проходы в завалах, используя тяжелую инженерную технику.