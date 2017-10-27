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04:33 (мск), источник: AmurMedia.ru

Губернатор Хабаровского края заинтересовался возможностью злоупотреблений в Минсоцзащиты

Также Вячеслава Шпорта удивил недостаточный общественный контроль за работой ведомства.

Хабаровск, 27 октября, AmurMedia.

Вопрос губернатора о критериях морали и общественном контроле застал министра социальной защиты населения Хабаровского края врасплох. Вячеслава Шпорта заинтересовала возможность злоупотребления соцработниками служебным положением, сообщил корр. ИА AmurMedia с расширенного заседания краевого правительства.

Министр социальной защиты населения Хабаровского края Николай Цирюлик в своем докладе краевому правительству в заслугу своему ведомству поставил возвращение 372 хабаровских семей к нормальной общественной жизни.

Губернатор Вячеслав Шпорт поинтересовался, как специалисты социальной защиты определяют, ведут ли их подопечные аморальный образ жизни или уже исправились. Если судьями выступают лишь одни соцработники, то это простор для злоупотреблений служебным положением.

Запутавшись в словах, лишь после нескольких уточняющих реплик Вячеслава Шпорта, Николай Цирюлик ответил, что главное, на что смотрят работники социальной защиты, когда оценивают ситуацию в семье, это употребляют ли в семье спиртные напитки, работают ли граждане и есть ли у них бытовые условия для нормального проживания в этой семье детей,

— Семьи, которые стоят у нас на учете, как неблагополучные, постоянно посещаются, — пояснил Николай Цирюлик. — Мы видим, как живут люди. К примеру, человек пил, потом получил лечение и перестал. Мы помогаем и на работу устроиться, и другие проблемы решить. Если в течение нескольких месяцев в семье все хорошо, то она выводится из числа неблагополучных.

— Но ведь так легко объявить человека асоциальным и, к примеру, вынести решение, что детей из этой семьи нужно изъять и отправить в детский дом. Социальные работники смотрят за семьей, а кто смотрит за соцработниками? — продолжил губернатор.

— Это особый контроль, — согласился Николай Цирюлик.— Он может осуществляться лишь со стороны общественности.

Однако, говоря о сотрудничестве с общественными организациями, министр соцзащиты назвал лишь «Союз женщин Хабаровска». Губернатор сделал замечание министру на этот счет и попросил наладить сотрудничество минсоцзащиты с другими ведомствами, чтобы контроль и помощь нуждающимся была не формальной, а реальной.

— К примеру, объявить семью неблагополучной, изъять ребенка и поместить его в детский дом — несложно. Но не в этом должна заключаться социальная работа. Ребенок выйдет из детского дома, и мы обязаны обеспечить его жильем. Хотя, когда он жил с родителями, квартира у него была. Куда она делась? Почему социальные работники не следят за судьбой своих подопечных в перспективе? Среди воспитанников детских домов только 15% не имеют родителей. Вот на какие цифры нужно обращать внимание, — дал указание Вячеслав Шпорт.

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