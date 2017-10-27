Курды могли уничтожить танк Abrams ракетой 70-х годов, выяснили СМИ

Источник: AP 2017

Курдские ополченцы ранее опубликовали видео с подбитым во время боев в провинции Киркук танком армии Ирака. Иракские военные заявили, что курды применили противотанковый ракетный комплекс Milan немецкого производства, который был поставлен в страну для борьбы с ИГ*, однако пешмерга и Минобороны Германии не подтвердили эту версию.

Кроме Milan на вооружении пешмерга имеются китайские ПТРК HJ-8, которые были захвачены у ИГ в 2014 году. Террористы, вероятно, получили ракеты из Катара. War is Boring отмечает, что ранее в сети появлялись видео, на которых видно, как пешмерга использует в бою именно эту систему.

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Отмечается, что ракета HJ-8 впервые выпущена в Китае в 1970-х годах, уничтожение танка Abrams с помощью этого ПТРК показывает недостаток высокотехнологичных систем активной защиты, которые поступают на вооружение армии США только сейчас.