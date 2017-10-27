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04:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко назвал Украину уникальной страной

Президент Украины Петр Порошенко встретился с инвесторами управляющей компании Horizon Capital и Western NIS Enterprise Fund. Глава государства отметил, что Украина — уникальная страна, и сейчас «правильное время и место для инвестирования», сообщается на сайте президента.

Источник: Reuters

Порошенко рассказал о реформах, проводимых в стране, и планах на будущее. В частности, за последние три года удалось стабилизировать макрофинансовую ситуацию и восстановить экономический рост, очистить банковскую систему, создать антикоррупционные институты, реформировать энергетический сектор.

Осенью парламент проголосовал за образовательную, судебную, пенсионную и медицинскую реформы. Президент надеется, что до конца года Верховная Рада поддержит инициативу относительно приватизации, которая будет проходить прозрачно и с высоким уровнем доверия.

«Мы проводим реформы, которые делают Украину сильнее, успешнее и надежнее», — отметил Порошенко.

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