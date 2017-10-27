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07:13 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев распорядился перевести казахский язык на латиницу

Президент подписал распоряжение.

Источник: Nur.kz

Президент Казахстана подписал распоряжение «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику», — сообщается на сайте Акорды.

В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику постановляю:

1. Утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике.

2. Правительству Республики Казахстан:

образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику;.

обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года;.

принять иные меры по реализации настоящего Указа, в том числе организационного и законодательного характера.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.

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