Назарбаев распорядился перевести казахский язык на латиницу
Президент подписал распоряжение.
Президент подписал распоряжение.
Президент Казахстана подписал распоряжение «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику», — сообщается на сайте Акорды.
В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику постановляю:
1. Утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике.
2. Правительству Республики Казахстан:
образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику;.
обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года;.
принять иные меры по реализации настоящего Указа, в том числе организационного и законодательного характера.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.