Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита на латиницу

Источник: РИА Новости

«Правительству Республики Казахстан: образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года», — говорится в тексте указа, опубликованного в пятницу в государственных СМИ.

Для обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу президент постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.

До 1920-х годов в казахском языке использовалось арабское письмо, на смену которому пришла латиница. Этот алфавит просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит, состоящий из 42 букв.