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05:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

Сергей Брилка провёл приём граждан в общественной приёмной лидера партии «Единая Россия»

На приём к секретарю Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», председателю Законодательного собрания Сергею Брилке часто люди ходят целыми делегациями с серьёзными проблемами. Во время приёма в конце октября 2017 года к нему пришли две группы людей.

Источник: Reuters

Жители коттеджного посёлка Елового Иркутского района обратились по земельному вопросу. В 1996 году Еловому был присвоен статус посёлка, но законодательно этот статус не закреплен. Граждане считают, что поселение активно развивается, поэтому присвоение статуса муниципального образования, по их мнению, целесообразно. По этому вопросу они обращались в администрацию района, но положительного решения нет. Сергей Брилка взял заявление жителей на контроль.

Жители дома в Октябрьском районе Иркутска рассказали, что управляющая компания, по их мнению, взимает недопустимо высокую плату за электроэнергию и воду, кроме того, их дом нуждается в капремонте, который запланирован только на 2024 год. Люди просят перенести капитальный ремонт на более ранний срок. Сергей Брилка принял заявление в работу и намерен обратиться в мэрию города, в жилищный надзор и управляющую компанию.

Иркутянка попросила помочь её подруге, которая из-за болезни в течение четырёх лет прикована к постели. Чтобы снова начать ходить, женщине необходим дорогостоящий тренажёр, средств на который у малообеспеченной семьи нет. Сергей Брилка намерен обратиться к специалистам здравоохранения за подробными консультациями. Кроме того, были обращения по вопросу получения земельного участка, о благоустройстве придомовой территории. По всем обращениям даны разъяснения и консультации.

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