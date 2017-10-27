Сергей Брилка провёл приём граждан в общественной приёмной лидера партии «Единая Россия»

Источник: Reuters

Жители коттеджного посёлка Елового Иркутского района обратились по земельному вопросу. В 1996 году Еловому был присвоен статус посёлка, но законодательно этот статус не закреплен. Граждане считают, что поселение активно развивается, поэтому присвоение статуса муниципального образования, по их мнению, целесообразно. По этому вопросу они обращались в администрацию района, но положительного решения нет. Сергей Брилка взял заявление жителей на контроль.

Жители дома в Октябрьском районе Иркутска рассказали, что управляющая компания, по их мнению, взимает недопустимо высокую плату за электроэнергию и воду, кроме того, их дом нуждается в капремонте, который запланирован только на 2024 год. Люди просят перенести капитальный ремонт на более ранний срок. Сергей Брилка принял заявление в работу и намерен обратиться в мэрию города, в жилищный надзор и управляющую компанию.