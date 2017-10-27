Изменить Налоговый кодекс РФ предлагают депутаты ЗС Иркутской области

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Как пояснила Наталья Дикусарова, все организации, которые работают не по месту регистрации головного офиса, должны регистрировать обособленное подразделение. Статья № 226 Налогового кодекса РФ устанавливает, что перечислять НДФЛ им необходимо по месту регистрации обособленного подразделения. Как отмечают депутаты ЗС, требование это не выполняется, что стало возможным, т.к. при неверном указании в платежных документах кода общероссийского классификатора территорий муниципальных образований обязанность по уплате налога все равно считается исполненной.

Этот пробел в законодательстве и предлагается исправить путем внесения изменений в Налоговый кодекс РФ. Кроме того, предлагается предусмотреть привлечение к налоговой ответственности налоговых агентов, неверно указывающих данный код.