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05:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

Изменить Налоговый кодекс РФ предлагают депутаты ЗС Иркутской области

С инициативой о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ выступили депутаты Законодательного собрания Иркутской области. Как сообщает 27 октября 2017 года пресс-служба ЗС со ссылкой на председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталью Дикусарову, парламентарии предлагают исправить пробел в законодательстве, который позволяет некоторым организациям уходить от налоговой ответственности.

Источник: Reuters

Как пояснила Наталья Дикусарова, все организации, которые работают не по месту регистрации головного офиса, должны регистрировать обособленное подразделение. Статья № 226 Налогового кодекса РФ устанавливает, что перечислять НДФЛ им необходимо по месту регистрации обособленного подразделения. Как отмечают депутаты ЗС, требование это не выполняется, что стало возможным, т.к. при неверном указании в платежных документах кода общероссийского классификатора территорий муниципальных образований обязанность по уплате налога все равно считается исполненной.

Этот пробел в законодательстве и предлагается исправить путем внесения изменений в Налоговый кодекс РФ. Кроме того, предлагается предусмотреть привлечение к налоговой ответственности налоговых агентов, неверно указывающих данный код.

По словам Натальи Дикусаровой, проект закона поддержал представитель областного парламента в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, заместитель председателя комитета СФ ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба. Депутаты также провели консультации со специалистами федеральной налоговой службы. После обсуждения инициативы на заседании профильного комитета Законодательного собрания, ее направят для рассмотрения в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ.

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