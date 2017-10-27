Изменить Налоговый кодекс РФ предлагают депутаты ЗС Иркутской области
С инициативой о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ выступили депутаты Законодательного собрания Иркутской области. Как сообщает 27 октября 2017 года
С инициативой о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ выступили депутаты Законодательного собрания Иркутской области. Как сообщает 27 октября 2017 года
Как пояснила Наталья Дикусарова, все организации, которые работают не по месту регистрации головного офиса, должны регистрировать обособленное подразделение. Статья № 226 Налогового кодекса РФ устанавливает, что перечислять НДФЛ им необходимо по месту регистрации обособленного подразделения. Как отмечают депутаты ЗС, требование это не выполняется, что стало возможным, т.к. при неверном указании в платежных документах кода общероссийского классификатора территорий муниципальных образований обязанность по уплате налога все равно считается исполненной.
Этот пробел в законодательстве и предлагается исправить путем внесения изменений в Налоговый кодекс РФ. Кроме того, предлагается предусмотреть привлечение к налоговой ответственности налоговых агентов, неверно указывающих данный код.
По словам Натальи Дикусаровой, проект закона поддержал представитель областного парламента в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, заместитель председателя комитета СФ ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба. Депутаты также провели консультации со специалистами федеральной налоговой службы. После обсуждения инициативы на заседании профильного комитета Законодательного собрания, ее направят для рассмотрения в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ.