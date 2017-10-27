СМИ: Тиллерсон упразднил аппарат Госдепа, отвечавший за санкции

По традиции, данный орган возглавлял опытный дипломат высокого ранга, в его распоряжении находились еще пять человек. Теперь же, как утверждает издание, координировать связанную с санкциями работу как внутри самого внешнеполитического ведомства, так и с другими правительственными госучреждениями будет первый заместитель директора отдела политического планирования Дэвид Тесслер.

Foreign Policy отмечает, что решение о данных перестановках было принято после того, как нынешняя администрация США не успела к 1 октября «применить новые карательные меры против России, одобренные Конгрессом в августе». До февраля 2017 года должность координатора санкционной политики Госдепартамента занимал Дэниел Фрид.

Американская газета Politico в свою очередь отмечает, что Тиллерсон в своей работе при принятии решений часто полагается именно на отдел политического планирования, возглавляемый Брайаном Хуком. По должности он не должен был проходить через процесс рассмотрения его кандидатуры в Сенате США. Газета утверждает, что в Госдепартаменте помощники Тиллерсона получают все больше полномочий, тогда как карьерные дипломаты играют все менее заметную роль.