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06:03 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Тиллерсон упразднил аппарат Госдепа, отвечавший за санкции

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон упразднил аппарат координатора санкционной политики, который до этого входил в структуру Госдепартамента. Об этом в четверг сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на бывших дипломатов и источники в Конгрессе.

По традиции, данный орган возглавлял опытный дипломат высокого ранга, в его распоряжении находились еще пять человек. Теперь же, как утверждает издание, координировать связанную с санкциями работу как внутри самого внешнеполитического ведомства, так и с другими правительственными госучреждениями будет первый заместитель директора отдела политического планирования Дэвид Тесслер.

Foreign Policy отмечает, что решение о данных перестановках было принято после того, как нынешняя администрация США не успела к 1 октября «применить новые карательные меры против России, одобренные Конгрессом в августе». До февраля 2017 года должность координатора санкционной политики Госдепартамента занимал Дэниел Фрид.

Американская газета Politico в свою очередь отмечает, что Тиллерсон в своей работе при принятии решений часто полагается именно на отдел политического планирования, возглавляемый Брайаном Хуком. По должности он не должен был проходить через процесс рассмотрения его кандидатуры в Сенате США. Газета утверждает, что в Госдепартаменте помощники Тиллерсона получают все больше полномочий, тогда как карьерные дипломаты играют все менее заметную роль.

В самом Госдепартаменте ТАСС пока не подтвердили данную информацию.

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