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06:22 (мск), источник: РИА Новости

Освальд общался с советским дипломатом за два месяца до убийства Кеннеди

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Ли Харви Освальд, убийца 35-го президента США Джона Кеннеди, за два месяца до преступления в ходе визита в Мехико общался с советским дипломатом, который, по данным американской разведки, был сотрудником КГБ, говорится в одном из рассекреченных в четверг документов ЦРУ.

Из документа следует, что телефоны советского посольства в Мехико в тот период прослушивались американскими спецслужбами. Предположений о том, чтобы Освальд был как-то связан с КГБ или КГБ было причастно к убийству Кеннеди, в документе нет. Версия о причастности СССР к убийству Кеннеди рассматривалась американскими властями наряду со множеством других, но, согласно официальным документам, не нашла подтверждения.

Эпизод с явкой Освальда в посольство СССР в Мехико был описан ранее в литературе — общавшийся с Освальдом советский вице-консул Олег Нечипоренко говорил, что Освальд просил выдать ему визу в СССР.

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«Согласно перехваченному звонку из Мехико, Ли Освальд 28 сентября 1963 года был в советском посольстве и говорил с консулом Валерием Владимировичем Костиковым. Об этом стало известно, когда Освальд позвонил в советское посольство 1 октября и на ломаном русском назвался по имени, заявил о вышеуказанной встрече и попросил охранника, который ответил на звонок, было ли что-то новое “относительно телеграммы в Вашингтон”. Охранник проверил и сказал Освальду, что запрос отправлен, но ничего еще не получено», — говорится в рассекреченном документе ЦРУ.

При этом в документе утверждается, что Костиков был агентом КГБ. «Он является оперативным сотрудником в операции, которая, очевидно, спонсируется 13-м управлением КГБ, ответственным за саботаж и убийства», — говорится в документе ЦРУ.

Также утверждается, что Костиков и другой офицер КГБ Олег Брыкин, расквартированный в Нью-Йорке, по мнению ЦРУ, курировали завербованного в Европе гражданина Германии, проживавшего на тот момент в американском штате Оклахома.

«Нет ничего необычного в том, чтобы агент КГБ, находящийся на ответственном задании, имел столь открытые контакты с посольством Советского Союза. Однако у нас есть сверхсекретные советские разведывательные документы, которые описывают доктрину военной разведки. Они показывают, что очень важные агенты могут встречаться в официальных зданиях, используя для прикрытия своего присутствия какое-либо публичное дело… Также подобный контакт в официальном здании мог быть вызван невнимательностью самого агента», — говорится в документе. Из текста неясно, считали в ЦРУ агентом КГБ только консула Костикова или же подозревали в этом и Освальда.

К тексту приложено подробное досье на Костикова с описанием его внешности, семьи, поездок и так далее.

Сотрудник консульства и разведчик Нечипоренко в книге «КГБ и тайна смерти Кеннеди» описал, как Освальд явился в посольство и попросил выдать ему визу. Он произвел на Нечипоренко впечатление «взвинченного, неврастеничного человека». Освальд жаловался на слежку ФБР и говорил, что ФБР не дает ему устроиться на хорошую работу. Нечипоренко посоветовал Освальду обратиться в посольство СССР в Вашингтоне, на что тот, по утверждению советского дипломата, заявил, что «это окончится трагедией».

Освальд действительно жил с октября 1959 по май 1962 года в СССР, был женат на советской гражданке и работал на Минском радиозаводе. Получив отказ в предоставлении гражданства СССР, Освальд с семьей покинул страну и вернулся в США.

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