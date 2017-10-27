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09:37 (мск), источник: АиФ Омск

Бурков проинспектировал строительство академии «Авангард» в Омске

Врио губернатора оценил работы на спортивном объекте.

Бурков проинспектировал строительство академии «Авангард» в Омске. Об этом сообщает «12 канал».

Накануне, 26 октября, врио губернатора Омской области побывал на строительстве хоккейной академии «Авангард».

Хоккейная академия «Авангард» — спортивный комплекс, который будет состоять из двух ледовых арен, семиэтажного общежития для иногородних спортсменов и других объектов. Все это позволит организовать максимально комфортные условия для подготовки юных талантливых хоккеистов.

«Я рассчитываю, что трудами «Газпром нефти» мы сможем создать точку притяжения для молодых талантливых спортсменов на омскую землю. Это имеет большое значение для нас. И если здесь будет кузнеца кадров профессиональных хоккеистов, это будет еще одна гордость нашей Омской области, кроме той гордости, что есть в лице команды «Авангард», — отметил Александр Бурков. Отметим, что академия «Авангарда», которая объединит целую сеть детских спортивных комплексов с общей методикой и едиными стандартами в других российских городах. Сдать объект планируют уже в следующем году.

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