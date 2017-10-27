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06:39 (мск), источник: РИА Новости

В США рассказали о реакции СССР на убийство Кеннеди

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Убийство президента США Джона Кеннеди в 1963 году вызвало шок в СССР, и по президенту США даже звонили колокола в церквях, утверждается в рассекреченном документе ЦРУ от 1966 года.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился обнародовать очередную порцию почти в 3 тысячи документов об убийстве Кеннеди. Еще тысячи документов будут рассмотрены, отредактированы и опубликованы до конца апреля 2018 года.

«Источник, который в прошлом поставлял надежную информацию и который находился в России в момент убийства покойного президента Джона Кеннеди, сообщил 4 декабря 1963 года, что новость об убийстве президента Кеннеди донеслась до советских граждан почти сразу после происшествия. Она была встречена с большим шоком и оцепенением, колокола церквей звонили в память о президенте Кеннеди», — говорится в документе ЦРУ.

Убийство Кеннеди пришлось на пик холодной войны. Примерно за год до убийства так называемый Карибский кризис поставил мир на грань ядерной войны, однако совместными усилиями СССР и США его удалось урегулировать.

Убийство Кеннеди: сторонники теории заговора ждут новых сенсаций
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26 октября© Ньюстюб
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