В США рассказали о реакции СССР на убийство Кеннеди

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился обнародовать очередную порцию почти в 3 тысячи документов об убийстве Кеннеди. Еще тысячи документов будут рассмотрены, отредактированы и опубликованы до конца апреля 2018 года.

«Источник, который в прошлом поставлял надежную информацию и который находился в России в момент убийства покойного президента Джона Кеннеди, сообщил 4 декабря 1963 года, что новость об убийстве президента Кеннеди донеслась до советских граждан почти сразу после происшествия. Она была встречена с большим шоком и оцепенением, колокола церквей звонили в память о президенте Кеннеди», — говорится в документе ЦРУ.