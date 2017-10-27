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07:12 (мск), источник: NewsKo

Главный пермский коммунист подал в отставку

Владимир Корсун занимал должность первого секретаря реготделения КПРФ 10 лет.

Первый секретарь крайкома КПРФ в Прикамье Владимир Корсун пнаписал в ЦК КПРФ официальное заявление об отставке. Напомним, Владимир Корсун занимал должность руководителя регионального отделения партии с 2007 года.

О том, что Владиим Корсун может покинуть свой пост стали говорить сразу после выборов губернатора Пермского края. Напомним, кандидат от коммунистов Ирина Филатова набрала всего 7,49% голосов. И этот результат в ЦК посчитали неудовлетворительным.

Заявление Владимира Корсуна в ЦК КПРФ ещё не рассмотрено.

Из неофициальных источников известно, что пост первого секретаря регионального отделения партии может занять Ксения Айтакова.

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