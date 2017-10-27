Бурков и представители «Газпрома» обсудили омские налоги
«Газпромнефть» за последний года увеличила сумму налоговых отчислений на 20%
«Газпромнефть» за последний года увеличила сумму налоговых отчислений на 20%
Накануне, 26 октября, врио губернатора Омской области Александр Бурков встретился с руководством «Газпром нефти». Компанию на встречи представляли заместитель председателя правления, заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям Александр Дыбаль, заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам Елена Илюхина.
«Была жаркая дискуссия, но и было очень чёткое логичное объяснение тех статей, в рамках которых работает само предприятие. Ответы даны исчерпывающие и обоснованные. Диалог идёт. Он не простой, сложный, но мы находим консенсус в интересах области, в интересах её жителей», — цитирует слова Буркова
Александр Дыбаль обратил внимание на то, что «Газпромнефть» за последний года увеличила сумму налоговых отчислений на 20%. «Мы постарались максимально уберечь Омскую область от колебаний рынка. А по факту
Отметим, что самым крупным активом «Газпром нефти» в Омской области является ОНПЗ. Сумма налоговых отчислений предприятия за последний год увеличилась на 20%.