Бурков и представители «Газпрома» обсудили омские налоги

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Накануне, 26 октября, врио губернатора Омской области Александр Бурков встретился с руководством «Газпром нефти». Компанию на встречи представляли заместитель председателя правления, заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям Александр Дыбаль, заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам Елена Илюхина.

Во время встречи губернатор и представители «Газпрома» обсудили налоговые платежи нефтяной компании в региональный бюджет

«Была жаркая дискуссия, но и было очень чёткое логичное объяснение тех статей, в рамках которых работает само предприятие. Ответы даны исчерпывающие и обоснованные. Диалог идёт. Он не простой, сложный, но мы находим консенсус в интересах области, в интересах её жителей», — цитирует слова Буркова пресс-служба правительства региона.

Александр Дыбаль обратил внимание на то, что «Газпромнефть» за последний года увеличила сумму налоговых отчислений на 20%. «Мы постарались максимально уберечь Омскую область от колебаний рынка. А по факту из-за колебания цен на нефтепродукты некоторые НПЗ попадают в ситуацию, когда у них вообще нет прибыли», — отметил Дыбаль.