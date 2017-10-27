В США опубликовали около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди

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Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов. Еще несколько тысяч будут опубликованы до конца апреля 2018 года, сообщил ранее Белый дом.

Редактирование документов

Документы по убийству 35-го президента США Джона Кеннеди будут содержать лакуны лишь в редких случаях, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Национальные архивы распространят дополнительные документы с редактированием только в очень редких случаях, до крайнего срока 26 апреля 2018 года», — заявила Сандерс.

Президент Дональд Трамп заявил, что общество заслуживает самой полной информации об этом событии.

При этом глава государства отметил, что по соображениям национальной безопасности у него нет выбора, кроме как позволить ведомствам отредактировать определенные части текста.

Источник: AP 2017

Реакция СССР на убийство Кеннеди

Убийство президента США Джона Кеннеди в 1963 году вызвало шок в СССР, и по президенту США даже звонили колокола в церквях, утверждается в рассекреченном документе ФБР от 1966 года.

«Источник, который в прошлом поставлял надежную информацию и который находился в России в момент убийства покойного президента Джона Кеннеди, сообщил 4 декабря 1963 года, что новость об убийстве президента Кеннеди донеслась до советских граждан почти сразу после происшествия. Она была встречена с большим шоком и оцепенением, колокола церквей звонили в память о президенте Кеннеди», — говорится в документе ФБР, подписанном его тогдашним директором Эдгаром Гувером.

Убийца Кеннеди общался с советским дипломатом

Ли Харви Освальд, убийца 35-го президента США Джона Кеннеди, за два месяца до преступления в ходе визита в Мехико общался с советским дипломатом, который, по данным американской разведки, был сотрудником КГБ, говорится в другом рассекреченном документе ЦРУ.

«Согласно перехваченному звонку из Мехико, Ли Освальд 28 сентября 1963 года был в советском посольстве и говорил с консулом Валерием Владимировичем Костиковым. Об этом стало известно, когда Освальд позвонил в советское посольство 1 октября и на ломаном русском назвался по имени, заявил о вышеуказанной встрече и попросил охранника, который ответил на звонок, было ли что-то новое “относительно телеграммы в Вашингтон”. Охранник проверил и сказал Освальду, что запрос отправлен, но ничего еще не получено», — говорится в рассекреченном документе ЦРУ.

При этом в документе утверждается, что Костиков был агентом КГБ. «Он является оперативным сотрудником в операции, которая, очевидно, спонсируется 13-м управлением КГБ, ответственным за саботаж и убийства», — утверждается в материалах.