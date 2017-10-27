Бурков назвал обоснованной позицию «Газпром нефти» о принципах работы ОНПЗ
Налоговые отчисления от предприятия в региональный бюджет в текущем году вырастут более чем на 20%.
Налоговые отчисления от предприятия в региональный бюджет в текущем году вырастут более чем на 20%.
ОМСК, 27 октября. /ТАСС/. «Газпром нефть» представила правительству Омской области объяснения принципов работы Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ), в том числе в вопросе налоговых платежей. ВРИО губернатора области Александр Бурков назвал их исчерпывающими и обоснованными, сообщает официальный портал Омской области.
«Была жаркая дискуссия, но и было очень четкое логичное объяснение тех статей, в рамках которых работает само предприятие. Ответы даны исчерпывающие и обоснованные. Диалог идет. Он непростой, сложный, но мы находим консенсус в интересах области, в интересах ее жителей», — приводит слова Буркова портал.
В свою очередь заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям «Газпром нефти» Александр Дыбаль отметил положительную динамику роста налоговых отчислений в региональный бюджет со стороны предприятия. По его словам, в текущем году их объем будет увеличен более чем на 20%.
«Мы постарались максимально уберечь Омскую область от колебаний рынка. А по факту
Сообщалось, что кроме налоговых отчислений компания ежегодно направляет 2,2 млрд. рублей в год на реализацию в регионе социальных проектов. В «Газпром нефти» отмечают, что в 2017 году будет вложено не меньше.
Кроме ОНПЗ в региональную казну перечисляют платежи еще 25 предприятий «Газпром нефти».