Бурков назвал обоснованной позицию «Газпром нефти» о принципах работы ОНПЗ

ОМСК, 27 октября. /ТАСС/. «Газпром нефть» представила правительству Омской области объяснения принципов работы Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ), в том числе в вопросе налоговых платежей. ВРИО губернатора области Александр Бурков назвал их исчерпывающими и обоснованными, сообщает официальный портал Омской области.

«Была жаркая дискуссия, но и было очень четкое логичное объяснение тех статей, в рамках которых работает само предприятие. Ответы даны исчерпывающие и обоснованные. Диалог идет. Он непростой, сложный, но мы находим консенсус в интересах области, в интересах ее жителей», — приводит слова Буркова портал.

В свою очередь заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям «Газпром нефти» Александр Дыбаль отметил положительную динамику роста налоговых отчислений в региональный бюджет со стороны предприятия. По его словам, в текущем году их объем будет увеличен более чем на 20%.

«Мы постарались максимально уберечь Омскую область от колебаний рынка. А по факту из-за колебания цен на нефтепродукты некоторые НПЗ попадают в ситуацию, когда у них вообще нет прибыли. Мы создали такую систему, при которой взяли на себя определенные обязательства по налоговым платежам в области вне зависимости от той ситуации, которая складывается вокруг нефтезаводов. Мы по итогам этого года совершили мощный рывок», — отметил он.

Сообщалось, что кроме налоговых отчислений компания ежегодно направляет 2,2 млрд. рублей в год на реализацию в регионе социальных проектов. В «Газпром нефти» отмечают, что в 2017 году будет вложено не меньше.