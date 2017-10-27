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07:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Посёлок Маракан в Бодайбинском районе предложено переселить

Большинство жителей Маракана в Бодайбинском районе на сходе высказались за переселение.

Источник: Reuters

Большинство жителей Маракана в Бодайбинском районе на сходе высказались за переселение. Об этом «Байкал Инфо» 27 октября 2017 года сообщил глава Артёмовского муниципалитета Роман Пнёв. По его словам, здесь живёт около 300 человек, работа преимущественно есть только для мужчин — в золотодобывающих артелях, да и та сезонная, а затрат на содержание посёлка требуется много.

Школа в Маракане большая, в своё время строилась в прицелом на будущее — на 250 детей. Сейчас в ней учится всего 17 человек. И хотя в здании перевели ещё детский сад, всё равно школа стоит практически пустая. Маракан находится в 90 км от Артёмовского и в 160 км — от Бодайбо, периодически в распутицу или в метели посёлок оказывается отрезанным от всего мира. Дома здесь старые, в основном, 12-квартирные. Если посёлок не расселить, в будущем году придётся строить новую котельную, а это дополнительные огромные расходы.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, губернатор Сергей Левченко дал поручение профильным ведомствам заняться рассмотрением данного вопроса.

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