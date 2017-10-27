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07:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Первый байкальский политический форум прошел в Иркутске

Хабаровский край в составе дальневосточной делегации представлял депутат краевой Закдумы Сергей Безденежных.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 октября, AmurMedia.

Первый Байкальский Политический Форум (БПФ) прошел в Иркутске недавно. Инициатором выступили Российская Ассоциация Политических Консультантов (РАПК) и комитет по политическим технологиям РАСО.

Впервые лучшие политконсультанты, политологи, социологи и политюристы России, политики, депутаты, общественные деятели, главы городов и районов Сибири и Дальнего Востока собирались на Байкале для обсуждения актуальной общественно-политической ситуации в России и регионах, прогнозах развития ситуации в предстоящем электоральном цикле.

— Особенность прошедшего форума в том, что участникам была предоставлена возможность вести живые дискуссии, мы умышленно отказались от стандартных длинных и скучных докладов, — рассказал один из организаторов, член региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО, политтехнолог Даниил Ермилов. — В мероприятии принимали участие политологи, политтехнологи, представители региональных и муниципальных органов власти, депутаты различного уровня, главы муниципалитетов, журналисты и эксперты.

Как рассказал политтехнолог, на форуме обсуждались предстоящие выборы президента и будущее политических партий. Наиболее яркие дискуссии развернулись вокруг роли политиков в процессе, на эту тему очень активно представители политических партий.

— Очень динамичными были межпартийные дискуссии. Делегация партии ЛДПР от Бурятии, Иркутской области и Хабаровского края проявила себя особенно активно. Темп дискуссии задал наш земляк, депутат Хабаровской краевой Законодательной думы от ЛДПР — Сергей Безденежных, эмоционально и, главное, аргументированно отстаивал позицию своей партии перед представителями Единой России, и многие были вынуждены с ним согласиться прямо в аудитории. Потому то если есть проблемы на региональном, муниципальном уровне, от них нельзя открещиваться и делать вид, что их нет, — добавил Даниил Ермилов.

Главные темы БПФ были продиктованы актуальной политической повесткой:

БОЛЬШИЕ РОССИЙСКИЕ ВЫБОРЫ. Успешные практики организации федеральной кампании в регионах. Проблемы, возникающие в ходе выборов Высших должностных лиц из числа так называемых «технократов». Перспективы будущего парламентских партий, особенно ЛДПР и КПРФ.

БОЛЬШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ. Эффективная избирательная кампания для партий и одномандатников. Как реанимировать и реформировать региональные отделения и, почему это одна из ступеней к победе на выборах.

ТЕРРИТОРИЯ ОТКРЫТИЙ. Целесообразность использования муниципального фильтра, активность малых партий, целесообразность проведения и оправданности результатов социологических исследований. Трансформация роли общественных институтов, рост влияния социальных технологий в общественных средах. Место и эффективная роль общественных палат в современной политике. Запрос на подлинность политики со стороны избирателей.

ВЫБОРЫ В СЕТИ. Почему завести аккаунт в соцсетях — еще не значит «вести кампанию», и как завоевать аудиторию Интернета.

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