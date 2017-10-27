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07:48 (мск), источник: Sputnik

Осторожный оптимизм: узбекистанцы о визите Мирзиёева в Турцию

Узбекистанцы пишут, что готовы принимать турецкий бизнес и туристов с распростертыми объятиями, но, главное, чтобы страны учитывали интересы друг друга.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В последние два дня узбекский сегмент глобальной сети был переполнен новостями о визите президента Шавката Мирзиёева в Турцию и достигнутых там договоренностях, сообщает корреспондент Sputnik Уззбекистан.

Однако пользователи довольно прохладно отнеслись к этим событиям, в отличие, например, от радости, переполнявшей узбекистанцев, после встреч Мирзиёева с президентами Кыргызстана и Казахстана, или жарких дискуссий по итогам визитов в США, Китай и Россию.

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Несомненно, в этом виноват определенный исторический подтекст во взаимоотношениях между государствами, который сложился в эпоху Каримова. Первый президент Узбекистан в начале 90-х годов прошлого столетия шел навстречу турецкому руководству, стараясь использовать все лучшее от турецкой модели экономики в Узбекистане. И это отмечали многие пользователи. Однако затем в отношения двух государств вмешалась политика.

Сейчас президентам Узбекистана и Турции удалось сломать эту негативную динамику, отбросить имеющиеся противоречия и начать с чистого листа. И в этом главное достижение визита Мирзиёева в Анкару и Стамбул, замечали узбекистанцы.

«Сейчас у руля обоих государств прагматичные люди, которые прекрасно понимают ситуацию в мире. Для них обоих важны беспроблемные отношения с соседями, развитие экономики и благосостояние их народов. Поэтому страны открывают новую страницу в своей совместной истории», — написал один из пользователей.

Другой отмечает, что узбеки и турки — это родственные народы и у них есть все шансы не только жить дружно, но и активно взаимодействовать на благо друг друга.

Сложившуюся атмосферу в среде узбекских пользователей можно охарактеризовать, как осторожный оптимизм. Узбекистанцы пишут, что готовы принимать турецкий бизнес и туристов с распростертыми объятиями, но, главное, чтобы это была дорога с двусторонним движением: учитывание интересов все сторон и отсутствие желания лезть во внутренние дела друг друга.

«Думаю, что сейчас необходимо сконцентрироваться на экономических и культурных связях. Это необходимо народам двух стран. Не нужно политизировать, и наш президент прекрасно все понимает», — отметил один из пользователей.

«Главное, чтобы турки понимали, что они желанные, но все же гости в нашей стране. А то раньше бывало, что они и как хозяева себя вели. Но думаю, наш президент теперь такого не допустит», — пишет другой.

Конечно, были и те, кто призывал к осторожности во взаимоотношениях с турецкой стороной. И по другом быть не могло после промежутка с 2009 по 2016 годы, когда отношения стран серьезно охладели. Но в целом узбекистанцы выразили надежду, что этот неудачный период пройден и страны смогут отбросить прошлое ради будущего.

«Я рад этому визиту. В Турции работает много наших мигрантов, там закупаются наши торговцы, теперь будет проще работать. Заслуга Мирзиёева, что он отбросил прошлые обиды и пошел на контакт, страна меняется, это будет всем на благо», — написал узбекистанец.

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