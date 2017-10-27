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07:46 (мск), источник: Publika.md

Депутат коммунист Василий Панчук покидает парламент

Депутат коммунист Василий Панчук сложил мандат. Информацию подтвердила его коллега по партии Елена Боднаренко. Теперь его отставку должен утвердить парламент.

Источник: Publika.md

Сам Василий Панчук свой уход из ПКРМ пока не прокомментировал. По словам Бондаренко сменить Панчука может Алла Мироник. Сейчас она является председателем общественной организации Совет ветеранов Молдовы.

Алла Мироник была депутатом парламента с 2009 по 2014 год.

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