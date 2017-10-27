Полис на всякий вирус
Страхование информационных рисков планируют сделать обязательным.
Страхование информационных рисков планируют сделать обязательным.
Как стало известно «Ъ», в рамках правительственной программы «Цифровая экономика» готовится создание масштабного рынка страхования от киберрисков. Полис информационной безопасности может стать обязательным с 2020 года для всех стратегических отраслей — от банковской сферы до машиностроения.
Примеров организации управления киберрисками в таком объеме нет ни в одной стране, и РФ может стать мировым лидером в этой отрасли, надеются авторы программы — работу по этому направлению возглавляет Сбербанк. Бизнес к идее обязательного киберстрахования отнесся прохладно и не видит такой необходимости. Не в восторге и страховщики — несмотря на ожидаемые сборы до 50 млрд руб. в год, они не хотят, чтобы тарифы устанавливало государство.
В распоряжении «Ъ» оказался план мероприятий программы «Цифровая экономика» по созданию обязательного киберстрахования в стране. Рабочую группу по этому направлению программы возглавляет Сбербанк. План предполагает к 2020 году введение индустриального стандарта по обязательному аудиту информационной безопасности (будет описывать условия страхования и сбора статистики, модели актуарных расчетов тарифов
«В таком объеме перемены в управлении киберрисками и страховании не организованы ни в одной стране, то есть РФ становится мировым лидером в этой области», — говорится в документе. Для реализации проекта предлагается внести поправки в закон об организации страхового дела (добавляется новый вид страхования). Расходы на него должны будут снижать налоговую базу — для этого предлагается внести поправки в НК.
Текущее положение дел в этой сфере документ описывает так: «Страхование информационных рисков является неизвестным и непонятным для большинства потребителей этой услуги». За всю историю страхования киберрисков в РФ заключено менее 20 договоров страхования, большинство из которых оформлено предприятиями с иностранным участием у иностранных страховщиков.
Напомним, программа «Цифровая экономика» — инициатива правительства по развитию «умного» госрегулирования, ориентированного на удовлетворение запросов бизнеса.
В рамках программы определены пять перспективных направлений, в работе над которыми участвуют российские компании цифровой сферы. Страхование от киберугроз — одно из них, рабочую группу в этой области возглавляет Сбербанк. В практической реализации проекта предлагается задействовать ЦБ, Минфин, Минкомсвязь, ФСТЭК, ФСБ, Всероссийский союз страховщиков (ВСС), перестраховочную «дочку» ЦБ — РНПК.
Отметим, что проблема потерь от кибератак бизнесу знакома. По оценке директора по развитию решений промышленной кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Андрея Суворова, средняя сумма убытка среди корпоративных заказчиков компании от кибератак составляет $497 тыс. По данным
За год с июля 2016 по июль 2017 года у юрлиц украли 622,5 млн руб. (на 35% меньше, чем годом ранее). Рынок страхования от хакерских атак в РФ только формируется, говорит Алексей Новиков, руководитель экспертного центра безопасности PT Expert Security Center. По его словам, страховщики не готовы брать на себя такую ответственность
В первую очередь услуга киберстрахования востребована банками и финансовыми организациями, во вторую — провайдерами, в третью — компаниями, занимающимися обработкой персональных данных, говорит руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании
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Глава департамента нефинансовых рисков и финансового мониторинга Росевробанка Марина Бурдонова относится к идее обязательного кибераудита банков положительно, а обязательное страхование также считает избыточным. Собеседник из правоохранительных органов, знакомый с позицией Банка России по этой теме, назвал аудит информационной безопасности «здравой идеей» — он «выявит проблемы в банках, которые необходимо закрывать». Страховку он также считает «лишней тратой денег».
По оценкам президента ВСС Игоря Юргенса, отечественный рынок страхования киберрисков находится в «нулевой точке». Обязательность такому виду страхования не подходит, уверен он. «Как показал опыт ОСАГО, должна присутствовать некоторая гибкость в подходах, — говорит господин Юргенс.— Разумнее говорить о введении стимулов для бизнеса, которые бы побуждали страховаться, некоторая вмененность, как в США, на которые приходится практически 100% киберстрахования в мире».
По предварительным оценкам ВСС, объем этого рынка составит порядка 10−50 млрд руб. в год. Защите от киберрисков не подходит форма обязательного вида страхования, заявил «Ъ» и
По словам главы РНПК Николая Галушина, «сейчас киберстрахование — это скорее игрушка или красивый маркетинговый ход. В РФ может получить развитие страхование имущества, затрат на восстановление поврежденных баз данных, информационных ресурсов, а также потерь от перерывов в деятельности компаний». Однако, как только начнется обсуждение обязательного страхования, возникнут вопросы тарифов и нагрузки на бизнес — «и идея благополучно умрет». Господин Галушин также поддерживает идею вмененного, а не обязательного страхования — когда государство требует наличия полиса, но объем покрытия и тарифы страховщики и бизнес определяют самостоятельно.
Татьяна Гришина, Кристина Жукова, Юлия Тишина, Елена Черненко, Вероника Горячева, Елизавета Кузнецова