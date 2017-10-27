Андрей Травников познакомился с наукоградом Кольцово
Обновленный парк культуры и отдыха, новые детские сады, жилые дома и последние разработки в сфере биофармацевтической отрасли. Глава Новосибирской области вчера познакомился с локомотивом
Обновленный парк культуры и отдыха, новые детские сады, жилые дома и последние разработки в сфере биофармацевтической отрасли. Глава Новосибирской области вчера познакомился с локомотивом
Небольшая экскурсия по музею достижений уникального научного центра. А это сотни теоретических исследований и экспериментов в сфере биотехнологий. Многие из проектов «Вектора» засекречены.
После главу региона приглашают в лаборатории одного из лучших в России биотехнопарков. В стерильно чистых лабораториях выращивают бактерии. Местные резиденты — в числе лидеров био- и фармпроизводства в мире. Развивается в Кольцово не только наука. Строительство жилья, новые социальные объекты. Детские сады. Любимец жителей наукограда — парк культуры и отдыха. В этом году здесь проложили тропу здоровья. В планах вырыть еще одно озеро и благоустроить зоны отдыха.
— 30 с лишним лет назад Кольцово воспринимался как город будущего, и сегодня у меня такое ощущение, что Кольцово может претендовать на статус города будущего. Пожелаю властям города при нашей поддержке этот статус сохранять долгие годы, — отметил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.