Андрей Травников познакомился с наукоградом Кольцово

Источник: РИА "Новости"

Небольшая экскурсия по музею достижений уникального научного центра. А это сотни теоретических исследований и экспериментов в сфере биотехнологий. Многие из проектов «Вектора» засекречены.

После главу региона приглашают в лаборатории одного из лучших в России биотехнопарков. В стерильно чистых лабораториях выращивают бактерии. Местные резиденты — в числе лидеров био- и фармпроизводства в мире. Развивается в Кольцово не только наука. Строительство жилья, новые социальные объекты. Детские сады. Любимец жителей наукограда — парк культуры и отдыха. В этом году здесь проложили тропу здоровья. В планах вырыть еще одно озеро и благоустроить зоны отдыха.

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