Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Назван лучший способ мыть фрукты
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Mail.Ru Group запустил СМИ для девушекТемы издания включают в себя саморазвитие, карьеру, отношения, современную культуру, здоровый образ жизни и т. д.
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Летчики ВВС Болгарии бастуют против полетов на российском МиГ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
155-килограммовая Тесс Холлидей показала свои формы - СМИ
СМИ о способностях российского «убийцы артиллерии»
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Таиланд прощается с королем
08:45 (мск), источник: VN.ru

Андрей Травников познакомился с наукоградом Кольцово

Обновленный парк культуры и отдыха, новые детские сады, жилые дома и последние разработки в сфере биофармацевтической отрасли. Глава Новосибирской области вчера познакомился с локомотивом научно-производственного кластера — наукоградом Кольцово. Первым делом Андрей Травников посетил центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Источник: РИА "Новости"

Небольшая экскурсия по музею достижений уникального научного центра. А это сотни теоретических исследований и экспериментов в сфере биотехнологий. Многие из проектов «Вектора» засекречены.

После главу региона приглашают в лаборатории одного из лучших в России биотехнопарков. В стерильно чистых лабораториях выращивают бактерии. Местные резиденты — в числе лидеров био- и фармпроизводства в мире. Развивается в Кольцово не только наука. Строительство жилья, новые социальные объекты. Детские сады. Любимец жителей наукограда — парк культуры и отдыха. В этом году здесь проложили тропу здоровья. В планах вырыть еще одно озеро и благоустроить зоны отдыха.

Во время загрузки произошла ошибка.

— 30 с лишним лет назад Кольцово воспринимался как город будущего, и сегодня у меня такое ощущение, что Кольцово может претендовать на статус города будущего. Пожелаю властям города при нашей поддержке этот статус сохранять долгие годы, — отметил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Цены на вторичку в Новосибирске начали расти
Спасатели нашли вероятное место крушения Ми-8 на Шпицбергене
Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию
СМИ: США готовы ввести санкции против ФСБ, СВР и ГРУ
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Курды могли уничтожить танк Abrams ракетой 70-х годов
Запрет на топливо для «Протонов» станет катастрофой для отрасли
Назарбаев подписал указ о переводе алфавита на латиницу
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь