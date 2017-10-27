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08:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Законопроект о поддержке обманутых дольщиков Прикамья принят во втором чтении

ПЕРМЬ, 27 октября, ФедералПресс. Заксобрание Пермского края принят проект закона, предусматривающий меры государственной поддержки «обманутых дольщиков», сообщает на сайте ЗС.

Законопроект «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома» в первом чтении был принят в августе. Мерой адресной поддержки обманутых дольщиков по нему является выделение субсидий. Средства выделяются на оплату целевого взноса, подлежащего внесению в ЖСК для оплаты стоимости достройки многоквартирного дома.

Для расчета субсидии введены предельные нормы общей площади жилья в зависимости от количества проживающих членов семьи. На первом этапе строительства пройдет консервация проблемного объекта, на втором — завершение строительства через создание ЖСК.

На завершающем этапе — предоставление субсидий гражданам (участникам строительства). На пленарном заседании были рассмотрены поправки, поступившие после установленного срока. Они вводят в законопроект новые и уточненные понятия. Понятие «Многоквартирный дом» изменено на «проблемный объект». Это дает учитывать жилые дома многоквартирной застройки. Понятие «жилищно-строительный кооператив» заменено на «кооператив», это позволит включить в перечень иные специализированные потребительские кооперативы.

Вводятся понятия «одинокая мать» и «одинокий отец», «члены семьи пострадавшего гражданина». Уточнены условия предоставления мер государственной поддержки пострадавшим: наличие постоянной регистрации в крае; единоразовость выплаты, включение в члены кооператива, который в обязательном порядке должен пройти госэкспертизу проектной документации на проблемный объект; проверка достоверности сметной стоимости строительства проблемного дома.

Заявление о предоставлении господдержки должно быть подано обманутым дольщиком не позднее шести месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

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