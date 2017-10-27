Законопроект о поддержке обманутых дольщиков Прикамья принят во втором чтении

Законопроект «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома» в первом чтении был принят в августе. Мерой адресной поддержки обманутых дольщиков по нему является выделение субсидий. Средства выделяются на оплату целевого взноса, подлежащего внесению в ЖСК для оплаты стоимости достройки многоквартирного дома.

Для расчета субсидии введены предельные нормы общей площади жилья в зависимости от количества проживающих членов семьи. На первом этапе строительства пройдет консервация проблемного объекта, на втором — завершение строительства через создание ЖСК.

На завершающем этапе — предоставление субсидий гражданам (участникам строительства). На пленарном заседании были рассмотрены поправки, поступившие после установленного срока. Они вводят в законопроект новые и уточненные понятия. Понятие «Многоквартирный дом» изменено на «проблемный объект». Это дает учитывать жилые дома многоквартирной застройки. Понятие «жилищно-строительный кооператив» заменено на «кооператив», это позволит включить в перечень иные специализированные потребительские кооперативы.

Вводятся понятия «одинокая мать» и «одинокий отец», «члены семьи пострадавшего гражданина». Уточнены условия предоставления мер государственной поддержки пострадавшим: наличие постоянной регистрации в крае; единоразовость выплаты, включение в члены кооператива, который в обязательном порядке должен пройти госэкспертизу проектной документации на проблемный объект; проверка достоверности сметной стоимости строительства проблемного дома.