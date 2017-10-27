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08:32 (мск), источник: Sputnik

Саид Рустамов назначен начальником Управления по делам США

В сентябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые выступил на 72-й Генассамблее ООН и провел переговоры с главой Штатов Дональдом Трампом. После этого отношения двух госудасртсв стали стремительно развиваться.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Бывший советник посольства Узбекистана в США Саид Рустамов назначен начальником Управления по делам США и стран Америки, сообщает МИД республики.

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В сентябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые выступил на 72-й Генассамблее ООН. Тогда, находясь в Штатах, он провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, после чего отношения стран стали стремительно развиваться.

В настоящее время делегация Министерства сельского и водного хозяйства намерена провести в Вашингтоне переговоры по поводу привлечения американских инвестиций в сельское хозяйство и реализации совместных проектов по поставкам узбекской сельхозпродукции в США.

На днях компания «Узтрейд» впервые в истории Узбекистана экспортировала на американский рынок свежие дыни. Кроме того, фирма заключила экспортные контракты на поставку в Штаты готовой текстильной, сушеной плодоовощной и другой продукции на общую сумму 5,1 миллиона долларов.

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