Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Бывший советник посольства Узбекистана в США Саид Рустамов назначен начальником Управления по делам США и стран Америки, сообщает МИД республики.

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В сентябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые выступил на 72-й Генассамблее ООН. Тогда, находясь в Штатах, он провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, после чего отношения стран стали стремительно развиваться.

В настоящее время делегация Министерства сельского и водного хозяйства намерена провести в Вашингтоне переговоры по поводу привлечения американских инвестиций в сельское хозяйство и реализации совместных проектов по поставкам узбекской сельхозпродукции в США.