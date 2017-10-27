Голодец и замглавы минобрнауки летят на оставшийся без ректоров Урал
Проблемы российского образования федеральные чиновники обсудят на фоне массовой смены университетского руководства.
Проблемы российского образования федеральные чиновники обсудят на фоне массовой смены университетского руководства.
Как передает 27 октября корреспондент «АиФ-Урал», здесь представители федерального правительства собираются провести два совещания — сначала пройдет совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых
При этом второе совещание будет, по сути, встречей не с ректорами, а с исполняющими их обязанности сотрудниками вузов. Дело в том, что за последние месяцы без высшего руководителя осталось несколько крупных вузов, причем поводы для этого были самые разные. Так, на фоне скандалов и уголовных дел в отставку ушел глава Уральского государственного горного университета Николай Косарев. Без ректора сейчас работает и Уральский государственный аграрный университет, но здесь