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08:53 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Голодец и замглавы минобрнауки летят на оставшийся без ректоров Урал

Проблемы российского образования федеральные чиновники обсудят на фоне массовой смены университетского руководства.

Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер РФ Ольга Голодец и замминистра образования Людмила Огородова ближайшие два дня проведут в Екатеринбурге.

Как передает 27 октября корреспондент «АиФ-Урал», здесь представители федерального правительства собираются провести два совещания — сначала пройдет совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров, а затем — совещание с ректорами на тему «Российское образование в глобальном пространстве».

При этом второе совещание будет, по сути, встречей не с ректорами, а с исполняющими их обязанности сотрудниками вузов. Дело в том, что за последние месяцы без высшего руководителя осталось несколько крупных вузов, причем поводы для этого были самые разные. Так, на фоне скандалов и уголовных дел в отставку ушел глава Уральского государственного горного университета Николай Косарев. Без ректора сейчас работает и Уральский государственный аграрный университет, но здесь экс-руководитель Ирина Донник наоборот пошла на повышение, заняв пост вице-президента Российской академии наук. В Уральском государственном юридическом университете действующий ректор Владимир Бублик планировал принять участие в выборах, но пару недель назад голосование пришлось отменить — как выяснилось, ни Бублик, ни его потенциальный конкурент, директор института заочного и ускоренного обучения УрГЮУ Сергей Милицин не прошли аттестацию в минобрнауки. Смена власти готовится также в Уральском государственном медицинском университете, где Сергей Кутепов не может претендовать на новый срок полномочий в силу возраста.

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