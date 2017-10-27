Голодец и замглавы минобрнауки летят на оставшийся без ректоров Урал

При этом второе совещание будет, по сути, встречей не с ректорами, а с исполняющими их обязанности сотрудниками вузов. Дело в том, что за последние месяцы без высшего руководителя осталось несколько крупных вузов, причем поводы для этого были самые разные. Так, на фоне скандалов и уголовных дел в отставку ушел глава Уральского государственного горного университета Николай Косарев. Без ректора сейчас работает и Уральский государственный аграрный университет, но здесь экс-руководитель Ирина Донник наоборот пошла на повышение, заняв пост вице-президента Российской академии наук. В Уральском государственном юридическом университете действующий ректор Владимир Бублик планировал принять участие в выборах, но пару недель назад голосование пришлось отменить — как выяснилось, ни Бублик, ни его потенциальный конкурент, директор института заочного и ускоренного обучения УрГЮУ Сергей Милицин не прошли аттестацию в минобрнауки. Смена власти готовится также в Уральском государственном медицинском университете, где Сергей Кутепов не может претендовать на новый срок полномочий в силу возраста.