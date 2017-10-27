Главного коммуниста Башкирии оштрафовали на 10 тысяч рублей

— Это уже второе заседание по моему делу в Ленинском суде, — рассказывает Юнир Кутлугужин. — Судебное заседание в первый раз было перенесено на 26 октября, а сейчас меня признали виновным. Судья вынесла мне наказание в виде административного штрафа в 10 тысяч рублей. Я с этим категорически не согласен! Буду подавать апелляционную жалобу в Верховный суд! Этот процесс показал в очередной раз, что в Башкирии абсолютно ни за что могут осудить невиновного человека — наши судьи, видимо, не слышали такого понятия, как свобода слова.

На митинге за отставку Рустэма Хамитова во время выступления на сцене глава башкирских коммунистов говорил, что сегодня в регионе жизненный уровень населения ухудшается, растут цены на продукты питания в магазинах, повышаются тарифы на услуги ЖКХ, растет количество обманутых дольщиков.

— Виновным в нарушении порядка публичных мероприятий Юнир Кутлугужин признан безосновательно, — подчеркивает юрист Гарифулла Яппаров. — Ни состава, ни события правонарушения в его действиях во время выступления на митинге не было. Протокол сотрудниками правоохранительных органов был составлен неправильно — задним числом. Свидетель, которого мы просили вызвать, на заседание суда не явился — якобы уехал в длительную командировку. Доказательства сотрудники полиции не смогли обеспечить.

Стоит отметить, что на заседание суда журналистов с телекамерами не пустили. Более того, им не разрешили даже ожидать решения судьи в коридоре — выставили на улицу, несмотря на промозглый ветер, холод и сильный снегопад. Предложили, правда, сдать видеотехнику в камеру хранения, а самим зайти в помещение, но журналисты от такого предложения отказались.